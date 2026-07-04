نامی: آیین وداع با رهبر شهید تجلی وحدت و سرمایه اجتماعی ملت ایران است

محمدحسن نامی وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، آیین وداع باشکوه مردم با رهبر شهید انقلاب اسلامی را جلوه‌ای از همبستگی ملی، سرمایه اجتماعی و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی توصیف می‌کند.

نامی در این گفت‌وگو اظهار داشت: آیین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، صرفاً یک مراسم تشییع یا بدرقه نیست؛ بلکه جلوه‌ای کم‌نظیر از پیوند عمیق مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و هویت ملی و دینی است که در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد شد.

وی افزود: حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، نخبگان، مسئولان و جوانان در این مراسم، نشان داد که سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی همچنان زنده، پویا و تعیین‌کننده است و هیچ‌گونه فشار، تهدید یا عملیات روانی نمی‌تواند این پیوند عمیق را خدشه‌دار کند.

نامی با اشاره به برگزاری آیین وداع عمومی در مصلای امام خمینی (ره) تهران اظهار داشت: این حضور پرشور، پیام روشنی برای دوستان و دشمنان جمهوری اسلامی ایران دارد؛ اینکه ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی، حول ارزش‌های مشترک، وحدت و انسجام ملی خود را به نمایش می‌گذارد و همین سرمایه، بزرگ‌ترین پشتوانه امنیت، اقتدار و پیشرفت کشور است.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید میراث مجاهدت، اخلاص و خدمت صادقانه شخصیت‌های اثرگذار انقلاب اسلامی را پاس داشت و آن را به سرمایه‌ای برای امید، همدلی و حرکت به سوی آینده تبدیل کرد. بی‌تردید استمرار این مسیر، نیازمند حفظ انسجام ملی، تقویت اعتماد عمومی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کشور برای خدمت به مردم است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آیین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، نماد تجدید میثاق ملت با آرمان‌های بلند انقلاب، فرهنگ ایثار و مسیر عزت و استقلال ایران اسلامی است؛ مسیری که با حضور آگاهانه مردم و اتکای به وحدت ملی، با قدرت ادامه خواهد یافت.