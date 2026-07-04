به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با تأکید بر نقش مهم آموزش و پرورش در مدیریت رویدادهای پیش‌رو اظهار کرد: آموزش و پرورش علاوه بر مأموریت اصلی خود در حوزه تعلیم و تربیت، در شرایط خاص نیز نقشی اثرگذار دارد و در ایام وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، مسئولیت سنگینی در خدمت‌رسانی به زائران بر عهده خواهد داشت.

وی با اشاره به قرار گرفتن خراسان جنوبی در مسیر عبور زائران مشهد مقدس افزود: با توجه به تردد زائران از استان‌های جنوب، جنوب‌شرق و جنوب‌غرب کشور از این مسیر و همچنین احتمال حضور زائرانی از پاکستان و افغانستان، لازم است همه ظرفیت‌های استان برای ارائه خدمات به زائران به‌کار گرفته شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه آموزش و پرورش مسئولیت کمیته اسکان ستاد هماهنگی مراسم را بر عهده دارد، تصریح کرد: تمامی فضاهای پیش‌بینی‌شده برای اسکان باید از نظر امکانات رفاهی، سرمایشی و سایر تجهیزات به‌طور کامل آماده‌سازی شود تا شرایط مناسب و شایسته‌ای برای اسکان زائران فراهم گردد.

هاشمی با تأکید بر اینکه اسکان زائران از اولویت‌های اصلی استان است، گفت: اسکان صددرصد رایگان زائران در مدارس مورد تأکید قرار دارد.

وی ادامه داد: در ارائه خدمات به زائران هیچ‌گونه کمبودی نباید احساس شود و همه دستگاه‌های اجرایی باید با تمام ظرفیت در کنار آموزش و پرورش برای خدمت‌رسانی مطلوب همکاری کنند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان اظهار کرد: با توجه به تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور، ایجاد آرامش برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و دستگاه‌های اجرایی باید در تأمین زیرساخت‌ها به‌ویژه برق و تجهیزات مورد نیاز، همکاری لازم را داشته باشند.

وی همچنین بر برنامه‌ریزی منسجم برای اوقات فراغت دانش‌آموزان تأکید کرد و افزود: برنامه‌های تابستانی باید با محوریت آموزش و پرورش و همکاری دستگاه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی اجرا شود و در کنار فعالیت‌های فرهنگی، موضوع مهارت‌آموزی نیز به‌صورت جدی دنبال شود.

هاشمی توسعه هنرستان‌های جوار صنعت را از ضرورت‌های مهم استان دانست و گفت: ایجاد این هنرستان‌ها در مجاورت صنایع و شهرک‌های صنعتی، زمینه‌ساز تربیت نیروی انسانی ماهر و پاسخ‌گو به نیاز واحدهای تولیدی خواهد بود.

وی با اشاره به سیاست دولت در توسعه عدالت آموزشی افزود: افزایش سرانه فضای آموزشی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، راه‌اندازی پژوهش‌سراها و بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع در توسعه زیرساخت‌های آموزشی باید با جدیت دنبال شود.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر تسریع در رفع موانع واگذاری زمین برای پروژه‌های آموزشی و آماده‌سازی مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد و گفت: همه طرح‌های آموزشی باید با برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری مستمر در زمان مقرر به بهره‌برداری برسند.

وی تأکید کرد: خدمت به زائران مراسم تشییع رهبر شهید(ره) افتخاری بزرگ برای خراسان جنوبی است و همه دستگاه‌ها باید با تمام توان در انجام این مسئولیت تاریخی نقش‌آفرینی کنند.