به گزارش خبرنگار مهر، داود خسروی ظهر دوشنبه با اشاره به اینکه ۲۴ قطعه زمین مسکونی در مراوه‌تپه به متقاضیان واجد شرایط واگذار شد، اظهار کرد: این واگذاری در چارچوب سیاست‌های دولت برای تأمین مسکن روستایی، حمایت از جوانان و خانوارهای فاقد زمین و مسکن و همچنین ایجاد زمینه ماندگاری جمعیت در مناطق مرزی و کم‌برخوردار انجام شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از این اراضی به خانوارهای آسیب‌دیده اختصاص یافته است، افزود: ۱۰ قطعه زمین از اراضی تفکیکی روستای قازانقایه به خانوارهایی واگذار شد که در سال‌های گذشته در روستای آقلر دچار حادثه شده بودند تا امکان احداث مسکن برای آنان فراهم شود.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان ادامه داد: همچنین ۱۴ قطعه زمین مسکونی در روستای یانبلاغ به جوانان واجد شرایط واگذار شد تا با فراهم شدن بستر ساخت‌وساز، روند خانه‌دار شدن آنان تسهیل شود.

خسروی هدف از اجرای این طرح را کمک به تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار، توسعه متوازن کالبدی روستاها، ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و جلوگیری از مهاجرت عنوان کرد و گفت: تقویت سکونت در مناطق مرزی از مهم‌ترین رویکردهای بنیاد مسکن در اجرای این برنامه‌ها است.

وی تأکید کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان با همکاری فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها، برنامه‌های تأمین زمین و توسعه مسکن روستایی را با جدیت دنبال می‌کند و این اقدامات را گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت فضایی، توسعه متوازن و محرومیت‌زدایی از روستاهای استان می‌داند.

آیین واگذاری این اراضی با حضور بخشداران، اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای قازانقایه و یانبلاغ برگزار شد.