به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه حیدری پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تقدیر از همکاری ادارهکل آموزش و پرورش استان قم، از اتخاذ تمهیدات لازم برای تسهیل حضور خانوادهها، بهویژه بانوان، در آیین تشییع خبر داد.
وی اظهار کرد: در راستای فراهمسازی شرایط مناسب برای مشارکت هرچه گستردهتر خانوادهها در این مراسم و با پیگیریهای انجام شده از سوی کمیته بانوان ستاد تشییع، تمامی کودکستانهای استان قم با دستور مدیرکل آموزش و پرورش، در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه با تمام ظرفیت آماده ارائه خدمات نگهداری و مراقبت از کودکان خواهند بود.
رئیس کمیته بانوان ستاد تشییع در قم افزود: این اقدام با هدف ایجاد آرامش خاطر برای خانوادهها و کاهش دغدغه والدینی که قصد حضور در این آیین را دارند، برنامهریزی شده است تا مادران و خانوادهها بتوانند با اطمینان بیشتری در مراسم شرکت کنند.
حیدری ادامه داد: در این برنامه تلاش شده است تا در کنار فراهم شدن امکان حضور پرشورتر بانوان در مراسم، امنیت و رفاه کودکان نیز به شکل مطلوب مورد توجه قرار گیرد و خدمات نگهداری و مراقبت از کودکان با آمادگی کامل در کودکستانهای استان ارائه شود.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری باشکوه این مراسم بیان کرد: فراهم آوردن بسترهای لازم برای حضور اقشار مختلف مردم، از جمله بانوان و خانوادهها، یکی از ضرورتهای خدمترسانی مناسب در چنین مناسبتهایی است و از این رو، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استان برای پاسخگویی به نیازهای شرکتکنندگان در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم با بیان اینکه این اقدام میتواند زمینه بهرهمندی هرچه بیشتر خانوادهها از این مراسم معنوی و تاریخی را فراهم کند، تصریح کرد: پیشبینی خدمات نگهداری از کودکان، بخشی از مجموعه تمهیداتی است که برای تسهیل شرایط حضور مردم در این آیین در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه ضمن قدردانی از همراهی و همکاری ادارهکل آموزش و پرورش استان قم تأکید کرد: همراهی دستگاههای اجرایی و خدماتی در این زمینه، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم دارد و نشاندهنده توجه ویژه مجموعه مدیریتی استان به فراهمسازی شرایط مطلوب برای برگزاری این مراسم است.
حیدری خاطرنشان کرد: همافزایی دستگاههای مختلف در خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان، جلوهای از انسجام، هماهنگی و همدلی استان قم در میزبانی این مراسم بزرگ خواهد بود؛ مراسمی که بیتردید با حضور گسترده مردم، جلوهای از ارادت و وفاداری آنان را به نمایش خواهد گذاشت.
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