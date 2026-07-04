پیوند قلبی مردم با ولایت سرمایه بزرگ برای نظام اسلامی است

آیت الله سید رحیم توکل در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش محوری ولایت فقیه در حفظ انسجام و اقتدار امت اسلامی، گفت: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع «قائد شهید» پیام روشنی از وفاداری ملت به آرمانهای انقلاب و ولایت خواهد بود.
وی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع «قائد شهید» اظهار کرد: ملت ایران در مقاطع حساس همواره با حضور آگاهانه و گسترده خود، وفاداری به ارزشهای دینی و انقلابی را به نمایش گذاشتهاند و این مراسم نیز صحنهای دیگر از این همبستگی خواهد بود.
وی با بیان اینکه جایگاه ولایت فقیه عامل حفظ وحدت و اقتدار جامعه اسلامی است، افزود: هر جا حرکت مردم بر محور ولایت شکل گرفته، نتیجه آن خلق رویدادهای ماندگار و عبور موفق از توطئهها و فشارهای دشمنان بوده است.
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: پیوند قلبی مردم با ولایت، سرمایهای بزرگ برای نظام اسلامی به شمار میرود و همین سرمایه، قدرت ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای قدرتهای سلطهگر را افزایش داده است.
آیتالله توکل با دعوت از مردم برای حضور در آیینهای وداع، تشییع و خاکسپاری «قائد شهید» تصریح کرد: مشارکت گسترده مردم در این مراسم، علاوه بر پاسداشت مقام شهید، نمایش وحدت ملی و استحکام جبهه انقلاب خواهد بود.
وی در پایان، تحقق آرمانهای امت اسلامی، از جمله پایان نفوذ آمریکا در منطقه و مقابله با رژیم صهیونیستی را نیازمند استمرار همبستگی، بصیرت و حضور مردم در صحنه دانست.
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