به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ایام تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی؛ ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با صدور بیانیهای ضمن دعوت از عموم مردم شریف و ولایتمدار ایران اسلامی، بهویژه «خانواده بزرگ بچههای مسجد» برای شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، این حضور حماسی را تجلی اتحاد ملی و پاسخی قاطع به توطئههای دشمنان نظام اسلامی دانست.
متن بیانیه به این شرح است:
اینک زمان وداع با رهبر مجاهدی فرارسیده است که مصداق تام و تمام کلام وحیانی پروردگار است؛ آنجا که میفرماید: «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا».
این وداع، نه صرفاً یک آیین سوگواری، که نمایشی از اقتدار و عزت ملتی است که در سایهسار شجره طیبه انقلاب اسلامی تربیت یافته و امروز، مصممتر از همیشه، هیمنه پوشالی استکبار جهانی را به سخره گرفته است. ملتی که در پی شهادت جانسوز قائد عظیمالشأن، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای(ره)، با شعارِ «باید برخاست»، میدان را خالی نگذاشته و با حضور مستمر در صحنه، وفاداری عمیق خود را به آرمانهای رفیع امامین انقلاب اسلامی به اثبات رساندهاند.
ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، ضمن تأکید بر اینکه حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر آن شهید والامقام، در این پیچ تاریخی سرنوشتساز، ضروریترین جلوهی تداوم راه ایشان است، از آحاد ملت شریف ایران اسلامی و کلیه اعضای شبکه عظیم «بچههای مسجد» دعوت مینماید تا با شرکت پرشور در این مراسم، ضمن ادای دین به ساحت قائد شهید امت، با آرمانهای بلند انقلاب و جانشین برحق رهبر شهید، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (دامت برکاته)، تجدید بیعت نموده و بار دیگر وحدت و انسجام ملی را در برابر دیدگان جهانیان به تصویر بکشند.
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