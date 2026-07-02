حجتالاسلام والمسلمین احسان قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حضور مردم در آیین تشییع قائد شهید امت گفت: ملت ایران در مقاطع سرنوشتساز انقلاب اسلامی همواره با حضور آگاهانه و پرشور خود، وفاداری به آرمانها و ارزشهای انقلاب را به نمایش گذاشتهاند و این مراسم نیز میتواند به یکی از ماندگارترین جلوههای این همراهی و همبستگی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه تشییع یک رهبر شهید انقلاب، صرفاً بدرقه یک شخصیت نیست، بلکه تجلی پیوند عمیق میان مردم و آرمانهایی است که برای آن سالها مجاهدت و ایثار شده است، ادامه داد: هرچه این حضور گستردهتر و باشکوهتر باشد، پیام انسجام، اقتدار و وحدت ملت ایران با شفافیت بیشتری به افکار عمومی جهان منتقل خواهد شد.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: دشمنان انقلاب اسلامی طی سالهای گذشته با بهرهگیری از فشارهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و رسانهای تلاش کردهاند تصویر نادرستی از میزان همراهی مردم با انقلاب ارائه دهند، اما تجربه نشان داده است که هر زمان ملت ایران در صحنه حضور یافتهاند، بسیاری از این روایتسازیها بیاثر شده است.
تشییع رهبر شهید انقلاب، سرمایه اجتماعی ایران را به نمایش میگذارد
حجت الاسلام قاسمی گفت: آیین تشییع قائد شهید، علاوه بر جنبههای عاطفی و معنوی، دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز هست و میتواند بار دیگر سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارد. این حضور تنها یک اجتماع بزرگ مردمی نیست، بلکه نمادی از همبستگی ملی و پایبندی مردم به آرمانهایی است که انقلاب اسلامی بر پایه آنها شکل گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه چنین رخدادهایی در حافظه تاریخی ملتها ماندگار میشوند، ادامه داد: نسلهای آینده، این روزها را از خلال تصاویر، روایتها و اسناد تاریخی خواهند شناخت؛ از اینرو ثبت دقیق و روایت صحیح این حماسه، وظیفهای مهم بر عهده فعالان فرهنگی، رسانهای و نخبگان جامعه است.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی فارس نقش رسانهها را در تبیین ابعاد این رویداد تعیینکننده دانست و افزود: رسانهها باید فراتر از پوشش صرف مراسم، فلسفه حضور مردم، ابعاد فرهنگی این اجتماع و پیامهای آن را برای افکار عمومی بهویژه نسل جوان تبیین کنند تا این حضور به سرمایهای ماندگار برای آینده کشور تبدیل شود.
تجلی پیوند ملت با آرمانهای انقلاب
حجت الاسلام قاسمی گفت: امروز مسئولیت جبهه فرهنگی انقلاب، تنها دعوت مردم به حضور نیست، بلکه باید زمینهای فراهم شود تا هر فرد شرکتکننده، خود را بخشی از یک روایت بزرگ تاریخی بداند؛ روایتی که میتواند در تقویت هویت ملی، انسجام اجتماعی و انتقال ارزشهای انقلاب به نسلهای آینده نقشآفرین باشد.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان تصریح کرد: اگر این مراسم با مشارکت گسترده مردم برگزار شود، میتواند به یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران تبدیل شود؛ رخدادی که نشان میدهد سرمایه اصلی انقلاب اسلامی، اعتماد، همراهی و حضور مردم در بزنگاههای تاریخی است و این سرمایه همچنان نقشی تعیینکننده در استمرار مسیر انقلاب ایفا میکند.
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