دعوت نمایندگان ادوار مجلس از مردم برای حضور در مراسم بدرقه قائد امت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز امور نمایندگان مجلس در بیانیهای به نیابت از نمایندگان ادوار مجلس از عموم ملت شریف ایران دعوت کرد، با حضور پرشکوه در مراسم بدرقه امام شهیدمان و قائد امت، بار دیگر جلوهای از اقتدار ملی و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.
در متن این بیانیه به شرح ذیل آماده است؛
بسمالله الرحمن الرحیم
ملت مؤمن، بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی
تاریخ پرافتخار این سرزمین شهادت میدهد که هرگاه ملت ایران با ایمان، وحدت و حضور آگاهانه در میدان حاضر شده است، نهال عزت و استقلال این کشور استوارتر شده و دشمنان این ملت در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندهاند.
در آستانه برگزاری آیین باشکوه تشییع و بدرقه امام شهیدمان و قائد امت حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای(ره)، مرکز امور نمایندگان مجلس از طرف نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، از عموم ملت شریف ایران دعوت مینماید تا با حضور پرشکوه، منسجم و عزتمندانه خود، بار دیگر جلوهای از اقتدار ملی، انسجام اجتماعی و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.
بیتردید، این حضور ضمن اینکه شرکت در یک مراسم تشییع و اعلام وفاداری است، اعلام مجدد ایستادگی ملتی است که در مسیر استقلال، پیشرفت، عدالت و سربلندی، راه خود را با اراده و آگاهی ادامه میدهد و در برابر هرگونه فشار، تهدید و جنگ ارادهها، بر سرمایه بزرگ وحدت و همدلی ملی تکیه دارد.
نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی معتقدند امروز بیش از هر زمان دیگر، ایران عزیز نیازمند تقویت روح امید، انسجام ملی، حضور مسئولانه مردم و میدان دادن به همه ظرفیتهای مؤمن، انقلابی و دلسوز کشور است؛ چراکه قدرت حقیقی این سرزمین، نه صرفاً در امکانات مادی، بلکه ریشه در ایمان مردم، اعتماد عمومی و پیوند ناگسستنی ملت با هویت تاریخی و انقلابی خویش دارد.
از تمامی اقشار ملت بزرگ ایران؛ خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، جوانان، دانشگاهیان، کارگران، کشاورزان، اصناف، نخبگان، فعالان فرهنگی و سیاسی و تمامی دلدادگان ایران اسلامی دعوت میشود تا با حضور پرشکوه و مسئولانه خود در این آیین، بار دیگر پیام روشن ملت ایران را به جهانیان مخابره کنند؛ پیامی مبتنی بر وحدت، اقتدار، امید و استمرار حرکت در مسیر پیشرفت و عزت ملی.
امید است این حضور تاریخی، جلوهای از همبستگی ملی و نقطهای برای تقویت امید، اعتماد و حرکت رو به جلوی ایران اسلامی باشد.خداوند بزرگ روح بلند قائد شهید ما را با جدش اباعبدالله الحسین(ع) محشور فرماید.
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته
نظر شما