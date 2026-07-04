انتشار نماهنگ «پدر امت» توسط خواننده هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر، «پدر امت» یکی از تازه ترین محصولات دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن موسیقی ایران با تهیه کنندگی فاطمه آقایی به خوانندگی هوش مصنوعی به نام «آوین» است که هم زمان با آغاز مراسم وداع رهبر شهید منتشر شد.

«آوین» نام مستعار یک خواننده با تکنولوژی هوش مصنوعی است که چندی پیش در جریان برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره موسیقی فجر توسط یک شرکت دانش بنیان ایرانی با اجرای زنده تعدادی از نوازندگان کشورمان رونمایی شد.

این خواننده در قالب نرم افزاری به عنوان یک «آواتار (نماینده دیجیتالی یا شخصیت مجازی است که توسط الگوریتم های هوش مصنوعی ایجاد و کنترل می شود)» برای اولین بار است که در کشورمان تولید شده و طی این مسیر در قالب یک خواننده با موجودیت مجازی اقدام به اجرا می کند.