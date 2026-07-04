یک میلیون و ۲۰۰ هزار بچه ماهی سفید در رودخانه چلوند رهاسازی شد

علی درمانی در حاشیه رهاسازی یک میلیون و دویست هزار بچه ماهی در رودخانه چلوند آستارا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اقدام گامی مؤثر در احیای ذخایر آبزیان و حمایت از معیشت صیادان منطقه است.
وی با اشاره به اینکه صیدهای غیرمجاز و بیرویه موجب از بین رفتن سرمایههای محیطزیستی شده است، اظهار کرد: با پیگیریهای ریاست اداره محیطزیست و اداره شیلات، امروز شاهد رهاسازی یکمیلیون و دویست هزار قطعه بچهماهی با وزن متوسط یک گرم که در کارگاه شهید انصاری رشت پرورش و تکثیر یافته و با استفاده از کامیونهای حامل تانکرهای آب به این منطقه حمل شده اند در رودخانه چلوند هستیم که اقدامی مؤثر برای احیای ذخایر طبیعی ماهیان محسوب میشود.
فرماندار آستارا با اشاره به ظرفیتهای طبیعی این شهرستان در حوزه شیلات اظهار کرد: رهاسازی بچهماهی سفید در رودخانههای شهرستان علاوه بر تقویت چرخه تولید و تکثیر طبیعی، به پایداری زیستمحیطی و افزایش بهرهوری صید در سالهای آینده کمک میکند.
وی افزود: همکاری دستگاههای اجرایی، محیطزیست و شیلات برای استمرار این طرح ضروری است و برنامهریزی شده تا رهاسازی بچهماهی در رودخانههای دیگر شهرستان نیز ادامه یابد که در این راستا در روزهای آینده همین تعداد بچهماهی در رودخانه مرزی آستارا چای نیز رهاسازی خواهد شد تا توان و ظرفیت طبیعی رودخانهها که طی سالهای اخیر کاهش یافته، بهتدریج به وضعیت اولیه بازگردد.
درمانی با تأکید بر اینکه حفاظت از رودخانهها و جلوگیری از آلودگی و برداشتهای غیرمجاز باید جدی گرفته شود، گفت: مشارکت مردم و صیادان در صیانت از منابع آبی، نقش تعیینکنندهای در موفقیت طرحهای تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان دارد.
وی خاطرنشان کرد: آستارا با برخورداری از رودخانههای پرآب و سواحل مناسب، یکی از مناطق مهم تولید و صید ماهیان سفید در استان گیلان است و اجرای طرحهای حمایتی میتواند جایگاه شهرستان را در این حوزه تقویت کند.
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