۶۰ اتوبوس برای انتقال زائران مراسم وداع از قرچک به کار گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد اسلامی، صبح شنبه، همزمان با آغاز اعزام زائران مراسم وداع و تشییع قائد شهید امت، در جمع خبرنگاران، از روند خدمترسانی و اعزام زائران در شهرستان قرچک بازدید کرد.
وی که فرماندار قرچک است، به همراه معاونان فرمانداری، بخشدار مرکزی، شهردار و جمعی از مسئولان، از محل استقرار ناوگان حملونقل و مواکب خدمترسان بازدید و روند ارائه خدمات به زائران را بررسی کرد.
اسلامی اظهار کرد: برای انتقال زائران از شهرستان قرچک به محل برگزاری مراسم، ۶۰ دستگاه اتوبوس، ۱۰ دستگاه ون، چهار دستگاه مینیبوس و ظرفیت قطار شهری پیشبینی شده و این ناوگان در حال خدمترسانی است.
فرماندار قرچک افزود: هدف از این برنامهریزی، انجام منظم و هماهنگ جابهجایی زائران و ارائه خدمات مناسب به شرکتکنندگان در مراسم است.
در جریان این بازدید، نحوه استقرار ناوگان حملونقل، هماهنگی دستگاههای اجرایی و روند خدمترسانی به زائران نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
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