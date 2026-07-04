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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۵

اقتدار ایران مایه شگفتی و تحسین نظامیان جهان شده است

اقتدار ایران مایه شگفتی و تحسین نظامیان جهان شده است

نوشهر- فرمانده دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی (ره) نوشهر گفت: اقتدار جمهوری اسلامی ایران در مقابله با آمریکا مایع تحسین و شگفتی نیروهای مسلح جهان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ابوطالب مطلبی عصر شنبه در مراسم گرامیداشت «رهبر شهید» در دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی (ره) نوشهر با اشاره به سفر اخیر خارجی خود اظهار کرد: در جریان حضور در آیین دانش‌آموختگی آکادمی دریایی، با نگاه متفاوت و احترام ویژه مقامات عالی‌رتبه نظامی و سیاسی کشورهای حاضر نسبت به جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو شدیم..

فرمانده دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی (ره) نوشهر ادامه داد: در این مراسم، فرماندهان ارشد نظامی و مقامات کشورهای مختلف حضور داشتند و در سخنان خود از ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای قدرت‌های بزرگ به عنوان الگویی برای ملت‌های مستقل یاد می‌کردند.

وی با اشاره به دیدگاه فرماندهان نظامی حاضر در این مراسم گفت: بسیاری از مسئولان نظامی کشورهای مختلف معتقد بودند ایران با مقاومت و استقلال خود، هیمنه آمریکا و رژیم صهیونیستی را به چالش کشیده و این موضوع موجب افزایش اعتماد به نفس در میان ملت‌های مسلمان شده است.

فرمانده دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی (ره) نوشهر افزود: این نگاه مثبت نسبت به جمهوری اسلامی ایران، حاصل اقتدار نیروهای مسلح، رهبری هوشمندانه و ایستادگی ملت ایران در سال‌های گذشته است و امروز آثار آن در مجامع بین‌المللی و محافل نظامی به‌خوبی قابل مشاهده است.

کد مطلب 6879213

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