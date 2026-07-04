عزم ایران برای تداوم و تقویت مناسبات با بورکینافاسو

به گزارش خبرگزاری مهر، «کارماکو جین ماری ترائوره» وزیر امور خارجه بورکینافاسو که به نمایندگی از این کشور و همچنین کنفدراسیون سه کشور ساحل شامل بورکینافاسو، نیجر و مالی برای شرکت در مراسم ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، شامگاه جمعه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.



وزیر امور خارجه بورکینافاسو با ابلاغ مراتب همدردی و همبستگی رئیس جمهور، دولت و مردم این کشور و کشورهای نیجر و مالی با جمهوری اسلامی ایران ایران، شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از مقام‌ها و مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی را تسلیت گفت.



آقای ترائوره ضمن تمجید لز ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر تهدیدها و فشارهای غیرقانونی، تصریح کرد که ملت ایران تبدیل به الگویی بی‌بدیل از عزت‌طلبی و استقلال‌خواهی برای همه ملت‌های آزاده شده است.



وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تقدیر از ابراز همدردی دولت و مردم بورکینافاسو با جمهوری اسلامی ایران، بر عزم ایران برای تداوم و تقویت مناسبات خوب و برادرانه با بورکینافاسو تاکید کرد.