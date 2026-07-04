https://mehrnews.com/x3cv9G ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵ کد مطلب 6879240 سیاست سیاست خارجی سیاست سیاست خارجی ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵ دیدار نمایندگان حزب الله لبنان با عراقچی نمایندگان حزب الله لبنان با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان حزب الله لبنان با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کردند. کد مطلب 6879240 نفیسه عبدالهی کپی شد مطالب مرتبط عزم ایران برای تداوم و تقویت مناسبات با بورکینافاسو تاکید عراقچی بر توسعه و تعمیق روابط با کشورهای آفریقایی دیدار نماینده ویژه دولت تایلند با عراقچی برچسبها حزب الله لبنان سید عباس عراقچی مقاومت فلسطین
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