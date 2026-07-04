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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

دیدار نمایندگان حزب الله لبنان با عراقچی

دیدار نمایندگان حزب الله لبنان با عراقچی

نمایندگان حزب الله لبنان با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان حزب الله لبنان با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کردند.

دیدار نمایندگان حزب الله لبنان با عراقچی

کد مطلب 6879240
نفیسه عبدالهی

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