سرهنگ علیرضا کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دو سانحه مرگبار رخ داده در روزهای اخیر در محورهای استان، گفت: در این دو حادثه هفت نفر از هموطنانمان جان خود را از دست دادند و حوادثی که بررسیهای کارشناسی نشان میدهد عامل اصلی هر دو، خستگی، خوابآلودگی، انحراف به چپ و سرعت غیرمجاز بوده است.
وی با تشریح حادثه نخست اظهار کرد: این سانحه چند روز گذشته ساعت ۱۹:۳۰ در محور دیهوک به کرمان رخ داد و بررسیهای پلیس نشان داد خودروی پراید ساعت ۱۰ صبح از مشهد به مقصد بندرعباس حرکت کرده بود و راننده در مجموع هفت تا هشت ساعت رانندگی، تنها حدود ۳۰ دقیقه توقف داشته است.
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با بیان اینکه بررسی سوابق راننده نیز نشان داد وی طی دو سال گذشته هیچ تخلف حادثهسازی نداشته و فردی قانونمدار بوده است، گفت: در خودرو نیز راننده، همسر و فرزند دو ساله آنان در صندلی جلو و پدر راننده و پدر همسر وی در صندلی عقب حضور داشتند.
سرهنگ کاظمی ادامه داد: نکته قابل توجه این بود که حتی سرنشینان عقب نیز کمربند ایمنی بسته بودند، موضوعی که نشان میدهد راننده نسبت به رعایت قوانین حساسیت و تقید داشته است، اما یک لحظه خوابآلودگی و پلک زدن باعث شد خودرو به لاین مقابل منحرف شده و با یک تریلی که از بندرعباس به سمت مرز ماهیرود در حرکت بود، برخورد کند.
وی با بیان اینکه شدت تصادف بسیار بالا بوده است، گفت: متأسفانه در این حادثه راننده، همسر، فرزند دو ساله و دو نفر از بستگان خانواده جان خود را از دست دادند و این خانواده یک فرزند دختر چهار ساله نیز داشتند که در این سفر همراه آنان نبود.
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی اظهار کرد: بستگان این خانواده عنوان کردند که راننده تصمیم داشته حدود ۱۰۰ کیلومتر جلوتر و در محدوده راور استراحت کند، اما همین چند دقیقه و چند کیلومتر فاصله، به حادثهای جبرانناپذیر منجر شد.
وی تأکید کرد: این حادثه نشان میدهد خستگی و خوابآلودگی زمان و مکان نمیشناسد و رانندگان نباید استراحت را به چند کیلومتر بعد موکول کنند و هر زمان احساس خوابآلودگی یا خستگی داشتند، باید در نخستین محل مناسب توقف کرده و استراحت کنند.
سرهنگ کاظمی با اشاره به اینکه بخش عمده تصادفات استان ناشی از خوابآلودگی است، افزود: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد حوادث جادهای خراسان جنوبی از نوع واژگونی است که عمدتاً به علت عدم توجه به جلو و خوابآلودگی رخ میدهد.
وی ادامه داد: در محورهای دوطرفه غیرمجزا، یک لحظه غفلت یا انحراف چند سانتیمتری کافی است تا برخورد رخ به رخ با خودروی مقابل اتفاق بیفتد و خسارات جبرانناپذیری بر جای بگذارد.
روایتی دیگر از حوادث جادهای
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی سپس به حادثه دوم اشاره کرد و گفت: این سانحه دو روز گذشته در محور سهراهی روم به سمت سرایان رخ داد.
به گفته وی، خودروی پژو از سیستان و بلوچستان به مقصد استان گلستان در حرکت بود که راننده هنگام سبقت، به دلیل سرعت زیاد و ناتوانی در تخمین فاصله با خودروی مقابل، با یک تریلی که از اصفهان به سمت مرز دوغارون در حرکت بود، برخورد رخ به رخ کرد.
کاظمی افزود: بررسیها نشان داد این خودرو ساعت ۸:۱۶ همان روز توسط تیم پلیس راه قاین به علت سرعت بحرانی و بیش از ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت اعمال قانون شده بود، اما راننده بدون توجه به اخطار پلیس به مسیر خود ادامه داد و کمتر از دو ساعت بعد، این حادثه مرگبار رخ داد که در آن دو نفر جان خود را از دست دادند.
سرهنگ کاظمی با اشاره به کمبود استراحتگاه در برخی محورهای استان، اظهار کرد: یکی از نقاطی که همواره مورد توجه پلیس راه بوده، محور سهراهی راهداران تا راور است؛ مسیری که حدود ۱۰۰ کیلومتر آن فاقد مجتمع خدماتی و رفاهی مناسب است و همین موضوع میتواند احتمال بروز خستگی و خوابآلودگی رانندگان را افزایش دهد.
وی افزود: سالهاست در این محور، آبانبارها و سایبانهایی در فواصل مشخص احداث شده که رانندگان از آنها برای استراحت استفاده میکنند، اما این امکانات پاسخگوی حجم تردد نیست و ایجاد مجتمعهای رفاهی استاندارد در این مسیر یک ضرورت محسوب میشود.
احداث ۷۵ سکوی استراحت
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با بیان اینکه پلیس راه تنها مطالبهگر نیست، بلکه در حد توان خود نیز وارد عمل شده است، گفت: در سال گذشته با همکاری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای حدود ۷۵ سکوی استراحت در محورهای استان احداث شد و اکنون نیز در محدوده آبانبار شماره هشت، با استفاده از ظرفیت پلیس راه، راهداری و کمک خیران، عملیات ایجاد استراحتگاه موقت در حال انجام است.
سرهنگ کاظمی ادامه داد: همچنین با پیگیریهای انجام شده، اعتباری برای تأمین برق پایگاه اورژانس جادهای این محدوده اختصاص یافته تا در کنار آن، فضای مناسبتری برای استراحت رانندگان ایجاد شود.
وی با اشاره به مشارکت خیران در این طرح افزود: تعدادی از خیران نیز برای احداث استراحتگاه در ورودی استان اعلام آمادگی کردهاند تا رانندگانی که از استانهای جنوبی وارد خراسان جنوبی میشوند، بتوانند پیش از ادامه مسیر استراحت کنند.
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی همچنین از اجرای یک مجتمع خدماتی و رفاهی توسط آستان قدس رضوی در منطقه دیگرستم خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این مجموعه آغاز شده و با تکمیل آن، بخشی از نیاز این محور به خدمات رفاهی تأمین خواهد شد.
سرهنگ کاظمی درباره نقش قوانین در کاهش تصادفات هم اظهار کرد: بخشی از موضوع به بازدارندگی جرایم رانندگی بازمیگردد، اما نباید همه مسئله را تنها به قوانین محدود کرد چراکه توسعه راهها، افزایش باندهای دوم، ایجاد استراحتگاهها و استفاده از تجهیزات هوشمند نیز نقش مهمی در کاهش سوانح دارند.
وی افزود: در برخی پروندهها مشاهده کردهایم رانندگانی که دهها بار به دلیل سرعت غیرمجاز جریمه شدهاند، باز هم مرتکب تخلف شده و در نهایت حادثهای تلخ را رقم زدهاند؛ بنابراین برخورد قانونی باید در کنار فرهنگسازی و اصلاح زیرساختها دنبال شود.
توصیههای پلیسی به زائران اربعین
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به نحوه برخورد پلیس با رانندگان متخلف گفت: گاهی این سؤال مطرح میشود که چرا خودروهای متخلف متوقف نمیشوند، اما باید توجه داشت تعقیب خودرو با سرعت بالا ممکن است خطرات بیشتری برای راننده و سایر کاربران جاده ایجاد کند؛ به همین دلیل پلیس در چارچوب ضوابط قانونی و با اولویت حفظ جان مردم اقدام میکند.
سرهنگ کاظمی با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی، از رانندگان خواست نسبت به خستگی و خوابآلودگی حساس باشند و اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد در مسیر رفت زائران، به دلیل آغاز سفر، معمولاً مشکل خاصی ایجاد نمیشود، اما بیشترین حوادث در مسیر بازگشت رخ میدهد؛ زمانی که راننده پس از چند روز سفر دچار خستگی شدید است.
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به افزایش سفرها در دهه پایانی ماه صفر نیز گفت: استان خراسان جنوبی در این ایام به دلیل عبور زائران حضرت علی بن موسیالرضا (ع) از بیش از ۱۰ استان کشور، با حجم بالای تردد مواجه میشود و به همین دلیل استراحتگاههای موقت در محورهای پرتردد فعال شده و به تدریج توسعه خواهند یافت.
سرهنگ کاظمی تأکید کرد: از همه رانندگان درخواست میکنیم سرعت مطمئنه را رعایت کنند، از سبقت غیرمجاز بپرهیزند، در حالت خستگی رانندگی نکنند و بدانند یک لحظه غفلت میتواند خانوادهای را برای همیشه داغدار کند.
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