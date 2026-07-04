محمد احمدی جبلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و قائد امت در قم، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تقویت تأمین آب شرب و خدمت‌رسانی به زائران انجام شده و با هماهنگی شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم انتقال آب به استان در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۷ تیرماه افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم با اشاره به اهمیت تأمین پایدار آب در روزهای حضور گسترده زائران گفت: مجموعه صنعت آب و برق استان با استفاده از ظرفیت‌های موجود و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، آمادگی کامل برای پشتیبانی از این مراسم بزرگ را دارد.

وی افزود: تجربه موفق خدمت‌رسانی در مناسبت‌های پرجمعیتی همچون مراسم تشییع شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و آیین‌های نیمه شعبان، پشتوانه مناسبی برای برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات پیش‌بینی‌شده در این مراسم بوده است.

احمدی جبلی با بیان اینکه بخش عمده آب شرب مورد نیاز استان از خارج از قم تأمین می‌شود، گفت: بیش از ۷۵ درصد آب شرب استان از منابع خارج از استان تأمین می‌شود و بر همین اساس، با هماهنگی انجام‌شده با شرکت مدیریت منابع آب ایران، افزایش حجم انتقال آب در روزهای منتهی به برگزاری مراسم و همزمان با حضور زائران در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این افزایش ظرفیت انتقال، از ۱۳ تا ۱۷ تیرماه اجرایی خواهد شد تا شبکه تأمین آب استان در شرایط حضور گسترده جمعیت، از پایداری لازم برخوردار باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم اظهار کرد: علاوه بر افزایش آب انتقالی، برای مدیریت شرایط احتمالی، چاه‌های آب شرب شرکت آب و فاضلاب استان نیز در صورت نیاز وارد مدار بهره‌برداری خواهند شد تا هیچ‌گونه خللی در تأمین آب مورد نیاز شهروندان و زائران ایجاد نشود.

وی تأکید کرد: تمامی این اقدامات در چارچوب برنامه‌ریزی‌های مشترک صنعت آب و برق استان و با هدف ارائه خدمات مناسب در ایام برگزاری مراسم پیش‌بینی شده است.

تانکرهای آبرسان در مسیر زائران مستقر می‌شوند

احمدی جبلی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای آبرسانی به زائران گفت: در کنار اقدامات مربوط به تقویت شبکه تأمین آب، استقرار تانکرهای آبرسان نیز در مسیرهای تردد زائران برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: بر این اساس، ۵۰ دستگاه تانکر سیار و ۴۰ دستگاه تانکر ثابت برای تأمین آب مورد نیاز زائران آماده‌سازی شده‌اند و در نقاط تعیین‌شده مستقر خواهند شد تا خدمات لازم را در طول برگزاری مراسم ارائه کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم خاطرنشان کرد: صنعت آب و برق استان با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، تلاش می‌کند خدمات‌رسانی در این مراسم بزرگ و تاریخی بدون وقفه و با آمادگی کامل انجام شود.