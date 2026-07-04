به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در جریان بازدید از پروژه‌های شهرستان اردبیل با بیان اینکه برای سالن طبقاتی مجموعه ورزشی تختی از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور ۷۰میلیارد تومان اختصاص یافته، اظهار کرد: ۸۰میلیارد تومان دیگر نیز از محل مولدسازی تأمین خواهد شد تا این پروژه در نخستین فرصت به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به بازدید از مجتمع فرهنگی و هنری (تالار شهر) اردبیل، افزود: این پروژه از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و در سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به استان، منابع مالی لازم برای تکمیل آن پیش‌بینی شد و از محل ماده ۵۶ که مراحل پایانی آن در حال انجام است، ۱۵۰میلیارد تومان برای تالار شهر اختصاص می‌یابد.

استاندار اردبیل درباره پروژه مخزن ۲۰هزار مترمکعبی و توسعه شبکه آب شهر اردبیل نیز گفت: برای این طرح ۷۹میلیارد تومان از سوی شرکت آب منطقه‌ای قرارداد منعقد شده و ۶۰میلیارد تومان دیگر نیز به‌زودی تأمین خواهد شد تا با تکمیل این پروژه، آب مورد نیاز حدود ۳هزار واحد نهضت ملی مسکن و سایر شهرک‌های اردبیل تا پایان شهریور تأمین شود.

امامی یگانه در ادامه با اشاره به بازدید از مجموعه تاریخی جمعه مسجد اظهار کرد: برای اجرای بخش عمده عملیات مرمت این اثر تاریخی دست‌کم ۴۰میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که از محل اعتبارات شهرستانی و سایر منابع تأمین می‌شود.

وی همچنین با اشاره به روند اجرای باغ و پیاده‌راه مفاخر اردبیل، بیان کرد: برای تملک این پروژه یک‌هزار و ۳۰۰‌میلیارد تومان هزینه شده و اکنون حدود ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با تلاش عوامل اجرایی و شهرداری، فاز نخست باغ و پیاده‌راه مفاخر تا پایان شهریور امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

استاندار اردبیل درباره بیمارستان نجف‌زاده نیز تصریح کرد: امسال ۸۵۰میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور برای این پروژه تأمین، پیمانکار جدید تعیین و پیش‌بینی می‌شود این طرح درمانی طی ۲ سال آینده به بهره‌برداری برسد.