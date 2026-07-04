ثبت ۸۴۰۰ بازرسی بهداشتی در مراسم وداع با رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، خدمات حوزه سلامت در پوشش مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری قائد امت، در بخش‌های مختلف ارائه می شود.

در حوزه بیماری‌های واگیر، ۱۸ نمونه انسانی اخذ شده، ۱۹ سندروم شناسایی شده که از این تعداد ۱۴ مورد مربوط به سندروم اسهال حاد آبکی بوده است. همچنین ۴ طغیان شامل ۳۳ نفر شناسایی شده است.

در بخش بهداشت محیط و کار، ۸۴۷۱ مورد بازرسی انجام شده که در پی آن ۲۶۱ مورد اخطار و ۴۲۰ مورد معرفی به مراجع قضایی ثبت شده است.

همچنین ۸۰۷۸ کیلوگرم/لیتر مواد غذایی از چرخه مصرف خارج و ۴۳۱۰۰ مورد سنجش پرتابل انجام شده است.

همچنین ۳۴۹۶ مورد کلرسنجی آب و ۳۳۲ مورد نمونه‌برداری میکروبی آب انجام شده است.