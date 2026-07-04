ارتباط تروماهای دوران کودکی با خطر افزایش چاقی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که شاخص توده بدنی (BMI) کودکان با افزایش فهرست آسیب‌های شخصی آنها، از جمله سوءاستفاده، طلاق، فقر، بی‌توجهی یا قلدری، به طور پیوسته افزایش می یابد.

دکتر «ویکتوریا گلدمن»، محقق ارشد و عضو گروه غدد درون‌ریز کودکان در بیمارستان کودکان لس‌آنجلس، گفت: «زمانی که حداقل یک بزرگسال حامی و پایدار در کنارش باشد، می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر نحوه عملکرد کودک داشته باشد.»

برای مطالعه جدید، محققان داده‌های بیش از ۵۴۰۰ کودک ۱۱ و ۱۲ ساله را تجزیه و تحلیل کردند. این داده‌ها از یک مطالعه طولانی‌مدت در مورد رشد مغز و سلامت کودک به دست آمد.

نتایج نشان داد که از هر ۴ کودک، ۳ نفر حداقل یک تروما و رویداد نامطلوب در دوران کودکی داشته‌اند، رقمی بسیار بالاتر از آنچه محققان پیش‌بینی می‌کردند.

با افزایش آسیب‌های روحی، وزن نیز افزایش یافت. محققان گفتند که هر دو تجربه آسیب‌زای اضافی باعث افزایش تقریباً نیم واحدی در شاخص توده بدنی (BMI) می‌شود. شاخص توده بدنی (BMI) تخمینی از چربی بدن بر اساس قد و وزن است.

«شانا آدیس»، محقق ارشد، در یک بیانیه خبری گفت: «این عوامل استرس‌زا می‌توانند بدن را از نظر بیولوژیکی و هورمونی به گونه‌ای تغییر دهند که خطر افزایش وزن را افزایش دهند.»

محققان گفتند یکی از عوامل مؤثر می‌تواند این باشد که آنها به طور نامتناسبی تحت تأثیر آسیب‌های دوران کودکی قرار گرفته‌اند.

آدیس گفت: «وقتی استرس دارید، ممکن است بخواهید یک تکه کیک را بخورید زیرا باعث می‌شود احساس بهتری داشته باشید. با این حال، یک مکانیسم بیولوژیکی نیز وجود دارد که این رفتار را هدایت می‌کند. به عنوان مثال، استرس باعث می‌شود بیشتر غذا بخورید، به خصوص غذاهای پرکالری‌تر.»

با این حال، این مطالعه نشان داد کودکانی که گفتند حداقل یک بزرگسال دلسوز در زندگی خود داشته‌اند، حتی اگر سطح بالایی از آسیب را تجربه کرده باشند، شاخص توده بدنی پایین‌تری داشتند.

محققان گفتند که این مطالعه به لزوم غربالگری این آسیب‌ها و اطمینان از دریافت مراقبت و حمایت مورد نیاز کودکان اشاره می‌کند.

آدیس گفت: «ما نمی‌خواهیم این کودکان به بزرگسالانی تبدیل شوند که طیف وسیعی از مشکلات پزشکی را دارند که ما از آنها غافل بوده‌ایم. غربالگری‌های بالینی فرصتی را فراهم می‌کنند که می‌تواند از این امر جلوگیری کند.»