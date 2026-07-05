دعوت امام جمعه بوشهر برای حضور حماسی در آیین تشییع و بدرقه رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهر با صدور پیامی از ملت با عظمت و با کرامت ایران اسلامی و به ویژه مردم شریف و بزرگوار استان دار الحماسه بوشهرجهت حضور حماسی در بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب دعوت کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اظهار کرد: اکنون که پس از ماه‌ها صبوری و مقاومت، در آستانه تشییع تاریخی پیکر مطهر قائد عظیم الشأن امت اسلامی حضرت آیت الله العظمی شهید امام سید علی خامنه‌ای(رضوان الله تعالی علیه) و شهدای گران‌قدر از خانواده معزّز ایشان هستیم ضرورت دارد بر مبنای اندیشه‌های درخشان آن والا مقام، نقش مهم و خطیر خود در این برهه حساس و تعیین‌کننده را بازشناسی و ایفا نمائید.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر بیان کرد: همانگونه که وجود مبارک آن رهبر فرزانه همواره محور وحدت و ایستادگی امّت و عامل تحقیر و تضعیف جبهه کفر و استکبار بوده‌اند، جا دارد یکایک آحاد شما بعثت‌یافتگان با حضور حماسی خود در آئین‌های بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، دشمنان جنایتکار و پلید ایران عزیز اسلامی را منکوب و نا امید ساخته، دلباختگان به اسلام ناب به ویژه محور مقاومت را دلگرم و امیدوار نموده، فریاد بلند خون‌خواهی سر داده و با گام‌های استوار خود در مراسمات تشییع، مسیر خطیر عزّت و سربلندی ایران عزیز به سمت قله‌های رفیع تمدّن نوین اسلامی را پررنگ‌تر از قبل نمایید.

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: باید غیرت به جوش آماده از ظلم مستکبران خون‌خوار را در مسیر وحدت‌آفرین و افتخارآمیزی که رهبر شهیدمان ترسیم نمودند به حرکت درآورد.

وی گفت: آئین با شکوه بدرقه سیدالشهدای انقلاب اسلامی اگر چه محمل نابی برای سوگواری در فراق آن یگانه دوران و قدردانی از دهه‌ها تلاش و مجاهدت آن رهبر الهی در راه هدایت و صیانت از ایران و انقلاب اسلامی است، اما در عین حال ظرفیت ویژه‌ای برای بیعت با مقام معظم رهبری حضرت مستطاب آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله تعالی) و تجدید میثاق با آرمان‌های بلند انقلاب شکوهمند اسلامی خواهد بود.

وی خطاب به ملت بزرگ و قهرمان ایران به ویژه مردم شریف و سلحشور استان بوشهر بیان کرد: امید است با حضور پرشور و پرشمار خود در مراسمات ملی و استانی بزرگداشت و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی، نقش خود را در این تاریخ‌سازی بی بدیل ایفا نموده و برگ زرّین دیگری بر دفتر افتخارات این سرزمین رقم بزنید.

وی در پایان این پیام تصریح کرد: خداوند متعال روح بلند رهبر شهید انقلاب را از همه ما خوشنود و با انبیاء و اوصیاء الهی محشور نماید و توفیق نقش‌آفرینی در راه تحقق منویات آن بزرگوار و خلف صالح‌ ایشان به همه ما عطا فرماید.