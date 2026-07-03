حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب نمایش وفاداری به انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز و استاندار فارس با ارسال پیامی مشترک از عموم مردم شریف فارس برای حضور در آیین های بدرقه، بزرگداشت و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی(قدس سره) دعوت کردند.
متن پیام آیت الله لطف الله دژکام و دکتر حسینعلی امیری به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً»
شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب اسلامی(رحمتالله علیه)، اگرچه ثلمهای جبرانناپذیر بر پیکر امت اسلام بود، اما خون پاک این شهید والامقام، بیشک در رگهای درخت تنومند انقلاب جریان خواهد یافت و عزم ملت را در پیمودن مسیر ایستادگی استوارتر خواهد ساخت.
امروز در آستانه بدرقه تاریخی و تشییع پیکر مطهر این رهبر شهید، از یکایک شما مردم فارس دعوت میکنیم تا با حضور باشکوه و حماسی خود در آیینهای وداع و تشییع و شرکت در مراسمات استان، بار دیگر جلوهای بیبدیل از پایبندی به آرمانهای والای انقلاب اسلامی، عشق دیرین به میهن عزیز، استواری بیمانند در برابر تهدیدات پوشالی دشمنان و انسجام ملی را به تصویر بکشید.
بیشک آن دسته از خواهران و برادران و فارسیان شریفی که توفیق حضور در آیین تشییع مشهد و پایتخت را ندارند، همنوا با سراسر کشور، عشق و ارادت خود را به گونهای دیگر متجلی خواهند ساخت؛ به همین مناسبت، به مدت یک هفته، اقشار، گروهها و تشکلهای مختلف مردمی در سراسر پهندشت پهناور فارس، میزبان آیینهای سوگواری، بزرگداشت و ادای دین و احترام به رهبر شهید انقلاب حضرت آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای(قدس سره) خواهند بود که شایسته است با حضور پرشور در این برنامههای استانی، گام دیگری در مسیر میثاق با شهدا و تداوم راه روشن ایشان برداریم.
حضور پرصلابت شما، پیامی روشن به جهانیان خواهد بود که مسیر تمدنسازی و ایستادگی ایرانیان هرگز بدون رهرو نخواهد ماند و پرچم عدالت در قلب ایران اسلامی همواره برافراشته خواهد بود.
امید است روح بلند آن مجاهد نستوه در این ماه عزیز، در جوار رحمت واسعه الهی با حضرت اباعبدالله الحسین(ع) محشور گردد.
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