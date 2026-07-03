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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲

برگزاری آیین تشییع پیکر شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی، داماد رهبر انقلاب

برگزاری آیین تشییع پیکر شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی، داماد رهبر انقلاب

مراسم تشییع و وداع با پیکر شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی، داماد رهبر شهید انقلاب اسلامی، عصر امروز (جمعه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵) با حضور گسترده و پرشور امت شهیدپرور تهران در میدان دوم شهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و وداع با پیکر شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی، داماد رهبر شهید انقلاب اسلامی، عصر امروز (جمعه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵) با حضور گسترده و پرشور امت شهیدپرور تهران در میدان دوم شهران برگزار شد.

تجمع شرکت‌کنندگان از ساعت ۱۶:۳۰ در میدان دوم شهران آغاز شد و مراسم تشییع رأس ساعت ۱۷:۰۰ از همین محل شروع گردید. پیکر مطهر این شهید والامقام، سپس در مسیر میدان دوم شهران، بیت آیت‌الله باقری‌کنی و پل شهید احمد کاشانی تشییع شد.


حضور انبوه اقشار مختلف مردم در این آیین باشکوه و بدرقه پرشور این شهید، بار دیگر ارادت مردم را به آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان دادند.

برگزاری آیین تشییع پیکر شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی، داماد رهبر انقلاب

گفتنی است، شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی، داماد رهبر معظم انقلاب و برادرزاده آیت‌الله مهدوی‌کنی رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری بود.

کد مطلب 6878375
هادی رضایی

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