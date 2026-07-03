به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و وداع با پیکر شهید مصباحالهدی باقریکنی، داماد رهبر شهید انقلاب اسلامی، عصر امروز (جمعه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵) با حضور گسترده و پرشور امت شهیدپرور تهران در میدان دوم شهران برگزار شد.
تجمع شرکتکنندگان از ساعت ۱۶:۳۰ در میدان دوم شهران آغاز شد و مراسم تشییع رأس ساعت ۱۷:۰۰ از همین محل شروع گردید. پیکر مطهر این شهید والامقام، سپس در مسیر میدان دوم شهران، بیت آیتالله باقریکنی و پل شهید احمد کاشانی تشییع شد.
حضور انبوه اقشار مختلف مردم در این آیین باشکوه و بدرقه پرشور این شهید، بار دیگر ارادت مردم را به آرمانهای انقلاب اسلامی نشان دادند.
گفتنی است، شهید مصباحالهدی باقریکنی، داماد رهبر معظم انقلاب و برادرزاده آیتالله مهدویکنی رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری بود.
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