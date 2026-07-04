به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد شامگاه شنبه در یکصد و شصت و چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با انتقاد از بروکراسیهای زائد و بیعدالتی در اولویتبندی مسائل صنعت و کشاورزی، بر ضرورت اتخاذ تدابیر فوری برای تأمین سوخت و حفظ امنیت غذایی کشور تأکید کرد.
وی ضمن بررسی شرایط خاص کشور در حوزههای زیرساختی بهویژه تأمین انرژی (برق و گاز)، اظهار کرد: در شرایط کنونی، نباید اجازه دهیم فشارهای مضاعف بر دوش تولیدکنندگان و بخش خصوصی سنگینی کند.
استاندار اصفهان با انتقاد از ارجاع مشکلات استانی به تهران که منجر به هدررفت زمان و انرژی میشود، تصریح کرد: رویکرد مدیریت استان بر این است که مسائل در داخل استان حلوفصل شوند. وی بر لزوم برگزاری مستمر جلسات «میز خدمت» برای پاسخگویی مستقیم مدیران دستگاههای اجرایی و رفع موانع تأکید کرد.
جمالینژاد افزود: نباید با برخوردهای قهریِ غیرضروری، امنیت روانی فعالان اقتصادی را به مخاطره انداخت. اگرچه برخورد قانونی با متخلفان و محتکران الزامی است، اما نگاه مدیران باید «خودآگاهانه» و حامیانه باشد تا چرخ تولید کشور با سرعت بیشتری حرکت کند.
کشاورزی ستون فقرات امنیت غذایی کشور است
استاندار اصفهان با اشاره به مهجور ماندن مسائل حوزه کشاورزی در سیاستگذاریهای کلان گفت: بیعدالتی موجود در اولویتبندی مسائل صنعت و کشاورزی باید اصلاح شود؛ چرا که بخش کشاورزی، بهویژه در استانهایی مانند اصفهان، ستون فقرات امنیت غذایی کشور است.
وی ادامه داد: با توجه به فشارهای اخیر بر حوزه سوخت که ۱۱ استان کشور را درگیر کرده، وضعیت فوقالعاده دشوار است. جمالینژاد خطاب به اعضای شورای گفتوگو و تیمهای کارشناسی دستور داد تا برای متقاعد کردن وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی و مسئولان سازمان برنامه و بودجه، یک «برگه پیشنهاد» مشخص، شفاف و مدلسازی شده ارائه دهند تا از تبدیل چالشهای فعلی به بحرانهای غیرقابلکنترل جلوگیری شود.
تامین سوخت کشاورزان و تعیین تکلیف الگوی کشت در تابستان
در ادامه این نشست، کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان، با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته برای رفع مشکلات بخش کشاورزی و صنعتی استان، گفت: یکی از اولویتهای اصلی ما رفع مشکل سوخت ادوات کشاورزی است که با تمهیدات اندیشیده شده، تأمین ۳ میلیون لیتر سوخت برای فصل تابستان کشاورزان در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به تعامل مثبت با شرکت گاز برای صدور مجوزهای جدید جهت جلوگیری از توقف پروژههای سرمایهگذاری، به ظرفیتهای فناورانه استان در حوزه کشاورزی اشاره کرد و افزود: پروژههای موفقی همچون تبدیل ضایعات به انرژی (بیوگاز) در شهرستان تیران نشاندهنده توانمندی بالای استان برای توسعه پایدار است.
خسروی بر لزوم مدیریت منابع آب و انرژی در فصل تابستان تأکید کرد و گفت: دستگاههای عضو شورای انرژی مکلف شدهاند ظرف یک هفته آینده با جمعبندی نهایی، سقف سطح زیر کشت و سهم هر کشاورز را تعیین کنند تا هم کشاورزان نسبت به برنامهریزیهای خود آگاه باشند و هم مدیریت بهینه منابع انرژی در استان محقق گردد.
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