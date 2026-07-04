سرهنگ مجید علی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکردها و برنامه‌های ستاد بزرگداشت تشییع رهبر شهید انقلاب در فارس گفت: مراسم بزرگداشت این شهید والامقام با محوریت برنامه‌های متنوع مردمی و متمرکز، همزمان با آیین‌های تشییع پیکر مطهر در تهران و سایر شهرهای کشور، در استان فارس و شهر شیراز برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌های رسمی ستاد بزرگداشت در شیراز تحت عنوان پویش «باید برخاست» دایر شده است، ادامه داد: این برنامه‌ها همزمان با آغاز مناسک تشییع در پایتخت، کلید خورده است تا بدرقه‌ای شایان و با حضور گسترده مردم مومن و ولایت‌مدار شیراز رقم بخورد.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس در قرارگاه احمدبن‌موسی (ع) در تشریح برنامه‌ها افزود: در نخستین گام، ویژه‌برنامه‌ای مذهبی و عزاداری در صحن و سرای حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد. همچنین برنامه‌ریزی لازم برای تجمع و اجرای برنامه‌های متمرکز مردمی در یکی از میادین اصلی شهر شیراز در ساعات پایانی شب صورت گرفته است و همزمان با این رویدادهای محوری، در تمامی مساجد، محلات و مواکب سطح شهر نیز برنامه‌های خودجوش مردمی جهت بزرگداشت مقام شامخ این شهید عزیز پیش‌بینی شده است. این فعالیت‌ها طی روزهای آینده و تا پایان فرآیند تشییع در شهرهای تهران، قم، مشهد و کشور عراق تداوم خواهد داشت.

سرهنگ علی پور با اشاره به اعزام مردم شیراز برای شرکت در آئین های باشکوه وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: به نمایندگی از خیل عظیم مشتاقان و مردم عزادار شیراز، کاروانی متشکل از حدود ۵۰ هزار نفر عازم تهران خواهند شد که در گام نخست، در مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی (ره) حضور یابد و در روز بعد در مسیر اصلی تشییع پیکر مطهر شرکت کرده و پس از تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب، به شیراز بازخواهند گشت.

تمهیدات رفاهی و اسکان زائران شیرازی در مشهد مقدس

جانشین فرمانده سپاه فجر استان فارس در قرارگاه احمدبن‌موسی (ع) درباره اعزام رسمی مردم شیراز برای شرکت در برنامه‌های مراسم تشییع در مشهد مقدس گفت: از سمت شیراز کاروان سازمان‌دهی‌شده و رسمی به مقصد مشهد نداریم؛ اما با توجه به حرکت خودجوش بسیاری از شهروندان با وسایل نقلیه شخصی یا عمومی به مشهد، پیش‌بینی‌های لازم برای حمایت از آن‌ها صورت گرفته است.

سرهنگ علی پور تصریح کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده، ترتیباتی برای اسکان این دسته از زائران در حسینیه‌ها و مدارس مشهد مقدس اتخاذ شده است. همچنین موضوعات پشتیبانی رفاهی از جمله امور درمانی، بهداشت و تأمین و توزیع خوراک زائران در مشهد دیده‌ شده و دغدغه‌ای در این خصوص وجود ندارد.