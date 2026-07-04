آب شبکه آبرسانی شهر قم شیرین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نظرزاده با اشاره به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی قم اظهار کرد: با توجه به پیشبینی حضور چند میلیونی مردم ولایتمدار از سراسر کشور در این مراسم، شرکت آ ب و فاضلاب استان قم از هفتهها قبل برنامهریزی گستردهای را برای حفظ پایداری شبکه آبرسانی و خدمترسانی مطلوب به زائران و عزاداران در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: در این راستا مجموعهای از اقدامات زیرساختی و خدماتی از جمله استقرار تانکرهای ثابت آبرسانی در طول مسیر مراسم، بهکارگیری تانکرهای سیار برای تأمین آب آشامیدنی، تأمین آب سامانههای مهپاش، نصب کلکتورهای آبرسانی در بلوار پیامبر اعظم(ص) و اجرای اقدامات متعدد فنی، عملیاتی و پدافندی بهمنظور افزایش آمادگی شبکه و رفاه حال مردم انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم یکی از مهمترین اقدامات پیشبینیشده برای این ایام را افزایش ورودی آب شهر قم از سد کوچری عنوان کرد و گفت: این اقدام با مساعدت ویژه وزارت نیرو و همکاری شرکت آب منطقهای محقق شده و علاوه بر تأمین مطمئن آب مورد نیاز در ایام برگزاری مراسم، موجب کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و افزایش کیفیت آب شرب شهر قم از نظر گوارایی خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه تمامی این اقدامات با هدف خدمترسانی شایسته به مردم و برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم تشییع رهبر شهید انجام شده است، خاطرنشان کرد: تمامی نیروهای عملیاتی، فنی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب استان قم بهصورت شبانهروزی در آمادهباش کامل قرار دارند و با بسیج همه امکانات و ظرفیتها تلاش میکنند تا هیچگونه وقفه یا اختلالی در تأمین و توزیع آب شرب شهر و مسیر مراسم ایجاد نشود.
نظرزاده در پایان ضمن قدردانی از حمایتهای وزارت نیرو و مسیولین ارشد ملی و استانی و همکاری دستگاههای اجرایی استان، تصریح کرد: خدمتگزاران مردم در شرکت آب و فاضلاب استان قم با تمام توان در کنار سایر دستگاههای خدمترسان، زمینه برگزاری باشکوه این مراسم تاریخی را فراهم خواهند کرد و تأمین پایدار آب مورد نیاز زائران و شهروندان را بهعنوان یکی از مهمترین اولویتهای خود دنبال میکنند.
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