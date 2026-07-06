نصب بیش از یک هزار شیر برداشت آب در مسیر تشییع امام شهید در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید خداداد با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای ارائه خدمات مطلوب در مراسم تشییع امام شهید اظهار کرد: با توجه به ضرورت تأمین آب پایدار در طول مسیر تشییع، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و زیرساختی در نقاط مختلف مسیر انجام شد تا نیازهای آبرسانی به بهترین شکل ممکن تأمین شود.

وی افزود: در بیش از ۲۵۰ نقطه از بلوار پیامبر اعظم(ص)، بیش از یک‌هزار فقره شیر برداشت آب نصب و آماده بهره‌برداری شد تا امکان دسترسی مناسب به آب در طول مسیر مراسم فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای مقابله با گرمای هوا در مسیر مراسم خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی نصب سامانه‌های مه‌پاش در مسیر تشییع، ۳۷ فقره انشعاب جدید برای تأمین آب مه‌پاش‌ها و همچنین آبرسانی به تعدادی از تانکرهای ثابت ایجاد و وارد مدار بهره‌برداری شد.