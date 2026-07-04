ارائه پیشنهاد تعطیلی چهارشنبه در مشهد برای میزبانی از زائران رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن موسی آبادی اظهار کرد: با تعطیلی روز چهارشنبه سفرهای کاری و اداری به مشهد به حداقل خواهد رسید و سفر زائران به مشهد برای شرکت در آیین تشییع پیکر رهبر انقلاب تسهیل می شود.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: پیش بینی میشود همانند تهران حضور مردم در آیین تشییع رهبر شهید در مشهد نیز پرشمار باشد و در این مدت با توجه به گرههای ترافیکی و ترددهای روزانه در مبادی شهری برآورد می شود ۴۸ ساعت قبل و ۴۸ ساعت بعد از مراسم تشییع و تدفین در مشهد، تردد خودروها در ورودیهای این کلانشهر طولانیتر و نسبت به مدت معمول زمانبرتر باشد در این راستا شهروندان باید این روند را در سفرهای خود مد نظر قرار دهند.
وی ادامه داد: حمل و نقل عمومی در ایام تشییع و خاکسپاری در مشهد رایگان است و توصیه می شود مردم حتی الامکان از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و از وسائل نقلیه شخصی در شهر استفاده نکرده و مترو و اتوبوس را جایگزین خودوری شخصی کنند.
موسی آبادی عنوان کرد: جمعیت زیادی برای حضور در مراسم تشییع رهبرشهید به مشهد خواهند آمد بدین منظور پیش بینی می شود در زمینه مدیریت ترافیک مشهد این روزها بزرگ ترین و سنگین ترین ماموریت را داشته باشیم.
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