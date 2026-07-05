حجت الاسلام هادی صاحبقرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با فراخوان آحاد مردم برای شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، بر ضرورت حضور حماسی و نقشآفرینی مؤثر اقشار مختلف جامعه در این آیین ملی تأکید کرد.
دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امر جهاد بیان کرد: با توجه به جایگاه رفیع رهبر شهید و مجاهدتهای بیوقفه ایشان در مسیر مبارزه با استکبار و طاغوت، از تمامی آحاد ملت دعوت میکنیم تا با حضور پرشور خود در مراسم تشییع پیکر ایشان، یاد و نام این مجاهد نستوه را گرامی بدارند.
وی با بیان اینکه مجاهدتها و افتخارآفرینیهای این رهبر شهید برای ایران و ایرانیان فراموشنشدنی است، تصریح کرد: نقشآفرینی مردم در عرصههای مختلف، تلاشی برای ادای دین به زحمات این بزرگوار است و هر فرد میتواند به سهم خود در این حماسه سهیم باشد.
صاحبقرانی خاطرنشان کرد: اقشار مختلف مردم، چه با حضور مستقیم در مراسم و چه با مشارکت در میزبانی از سوگواران میتوانند نام خود را در تاریخ ماندگار کنند و این حضور، جاودانگی نام انسانها را در گذر زمان در پی خواهد داشت.
دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امر جهاد با اعلام اینکه مردم مشهد با افتخار آماده میزبانی از تمامی هموطنان برای شرکت در این مراسم باشکوه هستند، ابراز امیدواری کرد که این رویداد با حضور حداکثری و تأثیرگذار مردم به بهترین نحو برگزار شود.
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