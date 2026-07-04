به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری با بیان اینکه بزرگترین طرح امدادرسانی در ایام تشییع و تدفین رهبر شهید و روزهای پس از آن عملیاتی شد، گفت: در این طرح با استقرار هزاران امدادگر، برپایی صدها ایستگاه امدادی و بهره‌گیری از تجهیزات هوایی و زمینی تمامی محورهای مواصلاتی و کانون‌های تجمعی در استان پوشش داده می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با اعلام جزئیات این عملیات گسترده بیان کرد: برنامه‌های امدادی ما نه تنها روز تشییع بلکه روزهای پس از مراسم و تا زمان پایان بازگشت زائران در هفته آینده و تا رفع کامل محدودیت‌های ترددی در جاده‌ها و مسیرهای اصلی استان با تداوم کامل ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت ترافیک و امنیت جاده‌ای در آستانه این مراسم بزرگ گفت: در این راستا محورهای مواصلاتی استان را به سه زون (منطقه) عملیاتی تقسیم کرده‌ایم. محدوده نخست ۵۰ کیلومتر ورودی مشهد از سمت اتوبان باغچه و جاده قوچان، در منطقه دوم ۸۰ کیلومتر مسیر تا نیشابور و تربت حیدریه و در منطقه سوم هم محورهای نیشابور-داورزن و تربت حیدریه-بجستان و گناباد را پوشش می دهیم.

منیری ادامه داد: در این مسیرها ۱۱۲ ایستگاه ثابت، موقت و سیار با نزدیک به سه هزار امدادگر به‌صورت شبانه‌روزی مستقر و فعال شده‌اند.

مدیرعامل هلال احمر خراسان رضوی با تشریح طرح امداد در محل و روز برگزاری مراسم افزود: در کانون‌های تجمعی و مسیر اصلی تشییع ۳۵۰ ایستگاه امدادی با تیم‌های ۱۰ نفره مستقر شده‌اند تا با سرعت بالا در واکنش به موارد اضطراری عمل کنند.

وی گفت: در این بخش با همکاری بسیج جامعه پزشکی، دانشجویان و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی حدود پنج هزار نفر در بخش‌های مختلف به کار گرفته شده‌اند. وظیفه اصلی تیم‌های ما در این بخش ایفای نقش کمیته امداد و نجات، رهاسازی مصدومان و تحویل سریع آن‌ها به تیم‌های درمان و اورژانس است.

منیری با اشاره به حجم بالای تجهیزات کمکی از سایر استان‌های کشور گفت: این طرح تنها مختص خراسان رضوی نیست و استان‌های همجوار شامل؛ خراسان شمالی و جنوبی و کرمان در برنامه عملیاتی با اعزام نیرو با ما همکاری می‌کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: همچنین سایر استان‌های کشور در بخش تجهیزات؛ کمک‌های بی‌دریغی ارائه کرده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به افزودن ۱۱۲ دستگاه آمبولانس به ناوگان استان، چهار فروند بالگرد، خودروهای ارتباطات و تعداد زیادی موتورسوار امدادگر اشاره کرد.