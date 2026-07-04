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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۹

استقرار ۵ هزار نیروی امدادی هلال احمر در جاده‌های خراسان رضوی

استقرار ۵ هزار نیروی امدادی هلال احمر در جاده‌های خراسان رضوی

مشهد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: حدود پنج هزار نفر نیروی امدادی هلال احمر در بخش‌های مختلف طی جاده های خراسان رضوی مستقر شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری با بیان اینکه بزرگترین طرح امدادرسانی در ایام تشییع و تدفین رهبر شهید و روزهای پس از آن عملیاتی شد، گفت: در این طرح با استقرار هزاران امدادگر، برپایی صدها ایستگاه امدادی و بهره‌گیری از تجهیزات هوایی و زمینی تمامی محورهای مواصلاتی و کانون‌های تجمعی در استان پوشش داده می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با اعلام جزئیات این عملیات گسترده بیان کرد: برنامه‌های امدادی ما نه تنها روز تشییع بلکه روزهای پس از مراسم و تا زمان پایان بازگشت زائران در هفته آینده و تا رفع کامل محدودیت‌های ترددی در جاده‌ها و مسیرهای اصلی استان با تداوم کامل ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت ترافیک و امنیت جاده‌ای در آستانه این مراسم بزرگ گفت: در این راستا محورهای مواصلاتی استان را به سه زون (منطقه) عملیاتی تقسیم کرده‌ایم. محدوده نخست ۵۰ کیلومتر ورودی مشهد از سمت اتوبان باغچه و جاده قوچان، در منطقه دوم ۸۰ کیلومتر مسیر تا نیشابور و تربت حیدریه و در منطقه سوم هم محورهای نیشابور-داورزن و تربت حیدریه-بجستان و گناباد را پوشش می دهیم.

منیری ادامه داد: در این مسیرها ۱۱۲ ایستگاه ثابت، موقت و سیار با نزدیک به سه هزار امدادگر به‌صورت شبانه‌روزی مستقر و فعال شده‌اند.

مدیرعامل هلال احمر خراسان رضوی با تشریح طرح امداد در محل و روز برگزاری مراسم افزود: در کانون‌های تجمعی و مسیر اصلی تشییع ۳۵۰ ایستگاه امدادی با تیم‌های ۱۰ نفره مستقر شده‌اند تا با سرعت بالا در واکنش به موارد اضطراری عمل کنند.

وی گفت: در این بخش با همکاری بسیج جامعه پزشکی، دانشجویان و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی حدود پنج هزار نفر در بخش‌های مختلف به کار گرفته شده‌اند. وظیفه اصلی تیم‌های ما در این بخش ایفای نقش کمیته امداد و نجات، رهاسازی مصدومان و تحویل سریع آن‌ها به تیم‌های درمان و اورژانس است.

منیری با اشاره به حجم بالای تجهیزات کمکی از سایر استان‌های کشور گفت: این طرح تنها مختص خراسان رضوی نیست و استان‌های همجوار شامل؛ خراسان شمالی و جنوبی و کرمان در برنامه عملیاتی با اعزام نیرو با ما همکاری می‌کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: همچنین سایر استان‌های کشور در بخش تجهیزات؛ کمک‌های بی‌دریغی ارائه کرده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به افزودن ۱۱۲ دستگاه آمبولانس به ناوگان استان، چهار فروند بالگرد، خودروهای ارتباطات و تعداد زیادی موتورسوار امدادگر اشاره کرد.

کد مطلب 6879570

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