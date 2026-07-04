موزه قرآن و هدایای رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید جلال حسینی، رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی اظهار کرد: از اسفندماه سال گذشته با توجه به آغاز سومین جنگ تحمیلی و شهادت مظلومانه قائد امت اسلام موزه قرآن و هدایای رهبر شهید امام خامنه‌ای تعطیل شده بود.

رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ادامه داد: به همت معاونت موزه‌ها و گنجینه‌های فرهنگی آستان قدس رضوی در راستای بزرگداشت این ایام و برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و آشنایی هر چه بیشتر زائران و مجاوران با منتخبی از مجموعه آثار اهدایی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای به این آستان مقدس، این موزه بازگشایی شد.

وی اظهار کرد: این موزه شامل گنجینه هدایای رهبر شهید امام خامنه‌ای، گنجینه قرآن، گنجینه نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه و تالار آثار اهدایی زنده‌یاد استاد فرشچیان می‌شود.

حسینی افزود: در گنجینه هدایای رهبر شهید امام خامنه‌ای منتخبی از مجموعه آثار اهدایی توسط سران کشورهای خارجی، شخصیت‌های برجسته ایرانی و خارجی، هنرمندان و ارادتمندان به ایشان در معرض دید علاقه‌مندان گذاشته شده است.

رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: در حال حاضر موزه قرآن و هدایای رهبر شهید امام خامنه‌ای همه‌روزه از ساعت ۸ تا ۱۲:۳۰ در صحن کوثر حرم مطهر حضرت رضا(ع) پذیرای عزاداران و محبان قائد شهید امت است.

وی افزود: یکشنبه و دوشنبه هفته جاری با وجود تعطیلی موزه باز خواهد بود. روز سه‌شنبه و چهارشنبه نیز اگر محدودیتی ایجاد نشود موزه به فعالیت خود ادامه خواهد داد اما در روز پایانی هفته با توجه به آیین تشییع و تدفین موزه تعطیل خواهد بود.