https://mehrnews.com/x3cvjr ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۴ کد مطلب 6879571 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۴ حماسه سازی مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید ارومیه - مردم انقلابی سلماس در ادامه شب های اقتدار ملی ضمن حمایت از رهبری و انقلاب در سوگ رهبر شهید عزاداری کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6879571 کپی شد مطالب مرتبط حضور پرشور مردم زنجان همزمان با ایام وداع و تشییع آقای شهید ایران تجمع مردم و گرامیداشت رهبر شهید در بوشهر اجتماع حماسی مردم خمین در صد و بیست و ششمین شب بیعت با رهبر انقلاب اجتماع حماسی مردم محلات در صد و بیست و ششمین شب ایستادگی اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه تجمع حماسی مردم خورموج برچسبها شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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