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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۴

حماسه سازی مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید

حماسه سازی مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید

ارومیه - مردم انقلابی سلماس در ادامه شب های اقتدار ملی ضمن حمایت از رهبری و انقلاب در سوگ رهبر شهید عزاداری کردند.

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کد مطلب 6879571

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