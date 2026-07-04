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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۹

ثبت ۴۰۰۰ مراجعه درمانی تا ساعت ۲۰ در روز نخست

ثبت ۴۰۰۰ مراجعه درمانی تا ساعت ۲۰ در روز نخست

رئیس کمیته بهداشت و درمان آیین وداع با رهبر شهید از ثبت ۴۰۰۰ مراجعه درمانی تا ساعت ۲۰ در روز نخست خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، نادر توکلی در نشست خبری برخط که دقایقی پیش انجام شد، اظهار کرد: باوجود حجم بالای جمعیت، به‌واسطه برنامه‌ریزی‌های دقیق انجام‌گرفته، شاهد نظم در پذیرش و مدیریت مراجعات هستیم.

وی افزود: تا ساعت ۱۶ امروز، بالغ‌بر ۳ هزار مورد مراجعه به مراکز درمانی مستقر در مصلی ثبت شد که این رقم قطعاً تا این زمان یعنی ساعت ۲۰ به بیش از ۴ هزار مراجعه رسیده است.

توکلی گفت: عمده دلایل مراجعات شامل گرمازدگی، تشدید بیماری‌های زمینه‌ای و آسیب‌های جسمانی بوده است که در مراکز بیمارستانی موقت مصلی، اقدامات درمانی لازم برای بیماران انجام‌شده و تنها موارد بسیار محدودی نیاز به اعزام به بیمارستان‌های خارج از محدوده پیداکرده‌اند.

وی با اشاره به بازدید از ۶ بیمارستان سیار تخصصی مستقر در حلقه مرکزی مصلی، عملکرد این مراکز را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: گروه‌های فوریت‌های پزشکی و تکنسین‌های اورژانس در تمام نقاط حساس حضور فعال دارند و آمارهای مربوط به مصدومان و خدمات ارائه‌شده به‌صورت هر دو ساعت یک‌بار به‌طور دقیق مخابره می‌شود.

جزئیات یک عملیات حیاتی؛ موفقیت در احیای قلبی-ریوی

رئیس کمیته بهداشت و درمان آیین وداع با رهبر شهید به یک مورد اورژانسی موفق نیز اشاره کرد و گفت: یکی از شرکت‌کنندگان در مراسم دچار ایست کامل قلبی-تنفسی شد که بلافاصله تحت عملیات احیای پیشرفته در بیمارستان سیار ارتش قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از اقدامات تخصصی شامل شوک قلبی، مدیریت راه هوایی و درمان‌های دارویی، نبض بیمار بازگشت. بلافاصله با بهره‌گیری از امداد هوایی، بیمار به بیمارستان قلب شهید رجایی منتقل و در بخش کت‌لب تحت درمان قرار گرفت. خوشبختانه وضعیت عمومی این بیمار در حال حاضر مناسب و سطح هوشیاری وی مطلوب گزارش‌شده است.

توکلی با تأکید بر اهمیت حوزه بهداشت در چنین تجمعاتی، خاطرنشان کرد: کارشناسان بیماری‌ها در مراکز حضور دارند تا هرگونه احتمال شیوع بیماری‌های عفونی، اپیدمی‌های احتمالی یا موارد مسمومیت غذایی را به‌طور لحظه‌ای رصد و در صورت نیاز، تدابیر پیشگیرانه را اعمال کنند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه مسیرهای انتقال و ارجاع بیماران دقیقاً مطابق با پروتکل‌های هماهنگ شده طی شده است، اعلام کرد: تا این لحظه هیچ مورد فوتی از داخل مصلی و محدوده برگزاری مراسم گزارش نشده است و عملیات سلامت با هماهنگی کامل تمامی دستگاه‌های مسئول ادامه دارد

کد مطلب 6879594

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