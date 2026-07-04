ثبت ۴۰۰۰ مراجعه درمانی تا ساعت ۲۰ در روز نخست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، نادر توکلی در نشست خبری برخط که دقایقی پیش انجام شد، اظهار کرد: باوجود حجم بالای جمعیت، بهواسطه برنامهریزیهای دقیق انجامگرفته، شاهد نظم در پذیرش و مدیریت مراجعات هستیم.
وی افزود: تا ساعت ۱۶ امروز، بالغبر ۳ هزار مورد مراجعه به مراکز درمانی مستقر در مصلی ثبت شد که این رقم قطعاً تا این زمان یعنی ساعت ۲۰ به بیش از ۴ هزار مراجعه رسیده است.
توکلی گفت: عمده دلایل مراجعات شامل گرمازدگی، تشدید بیماریهای زمینهای و آسیبهای جسمانی بوده است که در مراکز بیمارستانی موقت مصلی، اقدامات درمانی لازم برای بیماران انجامشده و تنها موارد بسیار محدودی نیاز به اعزام به بیمارستانهای خارج از محدوده پیداکردهاند.
وی با اشاره به بازدید از ۶ بیمارستان سیار تخصصی مستقر در حلقه مرکزی مصلی، عملکرد این مراکز را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: گروههای فوریتهای پزشکی و تکنسینهای اورژانس در تمام نقاط حساس حضور فعال دارند و آمارهای مربوط به مصدومان و خدمات ارائهشده بهصورت هر دو ساعت یکبار بهطور دقیق مخابره میشود.
جزئیات یک عملیات حیاتی؛ موفقیت در احیای قلبی-ریوی
رئیس کمیته بهداشت و درمان آیین وداع با رهبر شهید به یک مورد اورژانسی موفق نیز اشاره کرد و گفت: یکی از شرکتکنندگان در مراسم دچار ایست کامل قلبی-تنفسی شد که بلافاصله تحت عملیات احیای پیشرفته در بیمارستان سیار ارتش قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از اقدامات تخصصی شامل شوک قلبی، مدیریت راه هوایی و درمانهای دارویی، نبض بیمار بازگشت. بلافاصله با بهرهگیری از امداد هوایی، بیمار به بیمارستان قلب شهید رجایی منتقل و در بخش کتلب تحت درمان قرار گرفت. خوشبختانه وضعیت عمومی این بیمار در حال حاضر مناسب و سطح هوشیاری وی مطلوب گزارششده است.
توکلی با تأکید بر اهمیت حوزه بهداشت در چنین تجمعاتی، خاطرنشان کرد: کارشناسان بیماریها در مراکز حضور دارند تا هرگونه احتمال شیوع بیماریهای عفونی، اپیدمیهای احتمالی یا موارد مسمومیت غذایی را بهطور لحظهای رصد و در صورت نیاز، تدابیر پیشگیرانه را اعمال کنند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه مسیرهای انتقال و ارجاع بیماران دقیقاً مطابق با پروتکلهای هماهنگ شده طی شده است، اعلام کرد: تا این لحظه هیچ مورد فوتی از داخل مصلی و محدوده برگزاری مراسم گزارش نشده است و عملیات سلامت با هماهنگی کامل تمامی دستگاههای مسئول ادامه دارد
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