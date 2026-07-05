دیدار فرستاده ویژه رئیس جمهور صربستان با وزیر امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، بورسین براتینا وزیر اطلاعات و ارتباطات صربستان و فرستاده ویژه رئیس‌جمهور این کشور که برای شرکت در مراسم ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، عصر روز شنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.



فرستاده ویژه رئیس جمهور صربستان، با ابلاغ مراتب همدری و همبستگی صربستان با جمهوری اسلامی ایران، شهادت رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از مقام‌ها و مردم ایران در جریان تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران را تسلیت گفت.



آقای بورسی براتینا با تجلیل از ایستادگی و مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر قلدرمآبی و جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: دولت و مردم صربستان برای رهبر شهید و مردم شجاع ایران احترام ویژه‌ای قائل هستند.



وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تقدیر از ابراز همدردی و همبستگی دولت و مردم صربستان با ملت ایران، بر اهمیت اتخاذ موضع قاطع همه کشورهای مستقل در محکومیت قانون‌شکنی و یاغی‌گری آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد.



طرفین در این دیدار همچنین ضمن مرور بررسی روابط دوجانبه تهران-بلگراد، بر اهتمام مشترک رهبران دو کشور برای تقویت روابط در همه حوزه‌های مورد علاقه تاکید کردند.