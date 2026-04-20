واکنش باشگاه پرسپولیس به تصمیم سازمان لیگ و دبیرکل فدراسیون

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، با عنایت به شرایط حساس و خطیر کنونی کشور که بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، انسجام و وفاق ملی است، باشگاه پرسپولیس از ابتدا تلاش کرده است با رویکردی مسئولانه و در چارچوب منافع ملی، از هرگونه حاشیه‌سازی و تنش‌آفرینی پرهیز نماید. به همین منظور، این باشگاه در خصوص موضوع مهم «انتخاب نماینده آسیایی لیگ برتر»، ضمن رعایت اصل سکوت حکیمانه، تمامی راهکارهای منطقی، کارشناسی و سازنده خود را به صورت مستند و مکتوب به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ارائه داده است.

متاسفانه اظهارات اخیر آقای ممبینی، دبیر کل محترم فدراسیون فوتبال، در شرایطی که طبق معمول، معرفی نماینده آسیایی ایران صرفاً از طریق رئیس فدراسیون و سازمان لیگ صورت می‌پذیرد، نه تنها کمکی به حل موضوع نکرد، بلکه عملاً موجب ایجاد تنش در فضای رسانه‌ای، افزایش نگرانی در میان هواداران فوتبال و به‌ویژه ایجاد تشویش و دغدغه برای میلیون‌ها هوادار پرسپولیس گردید.

باشگاه پرسپولیس با صراحت اعلام می‌دارد که پیشنهادهای مطرح شده از سوی مدیرعامل،منطقی، شفاف و عادلانه است. ما معتقدیم اخباری که در این خصوص به گوش میرسد ممکن است مبتنی بر عدالت نبوده و نگرانی جدی وجود دارد که ناخواسته عواملی دیگر، در این روند دخیل باشند. آن هم در شرایطی که هواداران و اهالی فوتبال حق دارند از روند انتخاب نماینده فوتبال ایران اطلاع داشته باشند. در غیر این صورت، نمی‌توان پذیرفت که پیشنهادهای مستدل باشگاه پرسپولیس که صراحتا بر ادامه برگزاری مسابقات لیگ تاکید داشته، اینچنین نادیده گرفته شود.

از سوی دیگر، باشگاه پرسپولیس ضمن پاسداشت نجابت و صبوری هواداران خود، اکنون فریاد برمی‌آورد که توقع میلیون‌ها هوادار وفادار و همچنین مطالبه به حق سهامداران باشگاه از ارکان مدیریتی باشگاه، چیزی جز تصمیمی شفاف و عادلانه نیست. هواداران و سهامداران حق دارند بدانند چرا منطق بر تصمیمات حاکم نیست و چرا باید نگران از دست رفتن حق باشگاه خود باشند.

در شرایطی که رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) با درایت کامل، بر ادامه فعالیت‌ها و برنامه‌های کشور طبق روال عادی تأکید و ارشاد فرموده‌اند و مردم شریف ایران نیز با حضوری آگاهانه در میدان هستند، ادامه مسابقات لیگ برتر گواهی پویایی و سرزندگی در جامعه است، چه مفهومی می‌تواند داشته باشد و روی آوردن به روش‌های غیرمسابقه‌ای چه دلیل قابل قبولی می‌تواند داشته باشد؟

باشگاه پرسپولیس بار دیگر اعلام می‌کند آماده برگزاری مسابقه بوده و حتی نیاز امروز کشور نیز تزریق نشاط به جامعه هواداری از طریق برگزاری رقابت های لیگ است.



باشگاه پرسپولیس اعلام می‌دارد در صورت ادامه این مسیر ناعادلانه، ناچار به اتخاذ تصمیمات مقتضی و خاص در راستای صیانت از حقوق مادی و معنوی هواداران، سهامداران و جایگاه تاریخی پرسپولیس خواهد بود.

امید است که خردورزی، عدالت و تصمیمات منطقی بر هر ملاحظه دیگری مقدم شمرده شود.