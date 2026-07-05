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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۸

ظرفیت پارکینگ های اطراف مصلی تکمیل شد

ظرفیت پارکینگ های اطراف مصلی تکمیل شد

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از تکمیل ظرفیت پارکینگ های اطراف مصلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور گفت: امروز دومین روز از مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهیدمان است و همانطور که پیش بینی می کردیم بیشترین بار ورودی ترافیک را در تهران به سمت مصلی شاهد بودیم.

وی افزود: همکارانم در تمامی بزرگراه‌ها، ورودی ها، خیابان ها و تقاطع ها حضور دارند و برحسب شرایط محدودسازی معابر را اعمال می کنند.

سردار موسوی پور گفت: تمامی پارکینگ های نزدیک به مصلی پر شده اند و علاوه بر آن پارک خودروها در حاشیه بزرگراه ها نیز صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین در ورودی‌های جنوبی شهر نیز مخصوصا در اطراف مترو شاهد و مرقد امام(ره) تمامی پارکینگ ها اشباع شده‌اند، اما در مبادی غربی و شرقی هنوز ظرفیت موجود است.

کد مطلب 6879697

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