ظرفیت پارکینگ های اطراف مصلی تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور گفت: امروز دومین روز از مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهیدمان است و همانطور که پیش بینی می کردیم بیشترین بار ورودی ترافیک را در تهران به سمت مصلی شاهد بودیم.

وی افزود: همکارانم در تمامی بزرگراه‌ها، ورودی ها، خیابان ها و تقاطع ها حضور دارند و برحسب شرایط محدودسازی معابر را اعمال می کنند.

سردار موسوی پور گفت: تمامی پارکینگ های نزدیک به مصلی پر شده اند و علاوه بر آن پارک خودروها در حاشیه بزرگراه ها نیز صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین در ورودی‌های جنوبی شهر نیز مخصوصا در اطراف مترو شاهد و مرقد امام(ره) تمامی پارکینگ ها اشباع شده‌اند، اما در مبادی غربی و شرقی هنوز ظرفیت موجود است.