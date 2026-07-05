جزئیات برنامه اقامه نماز و تشییع رهبر شهید در شهر قم از زبان استاندار

اکبر بهنامجو در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامههای پیشبینیشده برای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در قم اظهار کرد: برنامههای صبح روز سهشنبه ۱۶ تیرماه از ساعات ابتدایی روز و پس از اقامه نماز صبح آغاز میشود و نخستین بخش مراسم به برگزاری نماز اختصاص دارد.
وی با اشاره به نحوه استقرار شرکتکنندگان در این مراسم افزود: محل تجمع اولیه نمازگزاران در مسجد مقدس جمکران و فضاهای پیرامونی آن از جمله پارکینگ ها تعیین شده است.
استاندار قم ادامه داد: صفوف نماز از محدوده بلوار پیامبر اعظم (ص) و در جهت قبله شکل میگیرد و با ساماندهی جمعیت، فضای لازم برای اقامه نماز فراهم خواهد شد.
وی بیان کرد: زمان آغاز رسمی نماز بر اساس روند استقرار جمعیت تعیین میشود و هر زمان اطمینان حاصل شود که بخش عمده شرکتکنندگان در محلهای پیشبینیشده مستقر شدهاند و ورود جمعیت به مراحل پایانی رسیده است، نماز به صورت رسمی آغاز خواهد شد.
بهنامجو گفت: پس از پایان نماز، پیکر مطهر رهبر شهید در مسیر تعیینشده به سمت بلوار پیامبر اعظم (ص) حرکت خواهد کرد تا مردم بتوانند در طول این مسیر نیز در آیین بدرقه و تشییع حضور داشته باشند.
وی افزود: پیش از این نیز مسیر حرکت پیکر مطهر اعلام شده بود و برنامهریزیها به گونهای انجام شده است که امکان حضور گسترده مردم در طول محور پیامبر اعظم (ص) فراهم باشد.
استاندار قم با تأکید بر ضرورت همراهی مردم در اجرای هرچه بهتر این مراسم اظهار کرد: تحقق برنامهریزیهای انجامشده نیازمند همکاری و همراهی شرکتکنندگان است تا مسیر عبور خودروی حامل پیکر مطهر بدون وقفه و با سهولت لازم حفظ شود.
وی خاطرنشان کرد: با همکاری مردم و رعایت نظم در طول مسیر، امکان برگزاری باشکوه این مراسم و حضور گسترده مردم در محور پیامبر اعظم (ص) فراهم خواهد شد و صحنهای ماندگار از بدرقه رهبر شهید رقم خواهد خورد.
قم- استاندار قم گفت: صفوف نماز آیین تشییع رهبر شهید صبح روز سهشنبه از محدوده بلوار پیامبر اعظم (ص) تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) شکل میگیرد و پس از آن تشییع صورت می گیرد.
اکبر بهنامجو در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامههای پیشبینیشده برای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در قم اظهار کرد: برنامههای صبح روز سهشنبه ۱۶ تیرماه از ساعات ابتدایی روز و پس از اقامه نماز صبح آغاز میشود و نخستین بخش مراسم به برگزاری نماز اختصاص دارد.
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