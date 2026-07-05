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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

علی بابا هوش مصنوعی را برای کارمندانش قدغن کرد

علی بابا هوش مصنوعی را برای کارمندانش قدغن کرد

شرکت چینی علی بابا استفاده از ابزار برنامه‌نویسی مبتنی بر هوش مصنوعی «کلاود کد»را از ۱۰ جولای برای کارمندانش ممنوع میکند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این درحالی است که آنتروپیک هم اکنون اجازه نمی دهد شرکت های چینی و موسسات خارجی متعلق به این شرکت از مدل هایش استفاده کنند. طبق گزارش ها شرکت آمریکایی مذکور مشغول فعالیت برای بستن شکاف هایی است که امکان دسترسی کاربران چینی به کلاود را فراهم می کند.

براساس یک پست در شبکه اجتماعی ردیت ، برای بستن برخی از شکاف ها از نسخه ای از کلاود کد استفاده شد که می تواند به طور محرمانه کاربران چینی را شناسای کند.

یکی از مدیران آنتروپیک در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما این آزمایش را در ماه مارس انجام دادیم و هدف از آن جلوگیری از سواستفاده از حساب کاربری توسط فروشندگان غیرمجاز و محافظت در برابر «تقطیر» بود. تقطیر روشی است که در آن مدل‌های هوش مصنوعی بر اساس خروجی‌های مدل‌های دیگر آموزش داده می‌شوند.

این مدیر در ادامه افزود: از آن زمان، تیم به اقدامات مقابله‌ای قوی‌تری دست یافته است و ما در واقع مدتی است که قصد داشتیم این را از بین ببریم.

با این وجود، طبق گزارش‌ها، علی‌بابا «کلاود کد» را به عنوان نرم‌افزاری با ریسک بالا طبقه‌بندی کرده و به کارمندان دستور می‌دهد که به جای آن از ابزار Qoder خود شرکت استفاده کنند.

کد مطلب 6879812

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