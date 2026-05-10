هوش مصنوعی علی بابا دستیار خرید آنلاین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسیا وان، چنین اقدامی به مشتریان امکان می دهد به جای آنکه به طور دستی میان فهرست محصولات جستجو کنند، آیتم های مختلف را با استفاده از اپ کوئن و از طریق محاوره با عامل هوش مصنوعی مرور و مقایسه کنند یا بخرند.

اپ کوئن به کل کاتالوگ تائوبائو که شامل بیش از چهار میلیارد محصول است، دسترسی خواهد داشت و با استفاده از ویژگی «skills library» می تواند لجستیک و خدمات پس از فروش را مدیریت کند. این مدل هوش مصنوعی همچنین توصیه های خرید را براساس تاریخچه سفارش کاربر و ترجیحات خرید وی ارائه می کند.

علی بابا داخل تائوبائو یک دستیار خرید هوش مصنوعی مبتنی بر «کوئن» راه اندازی می کند که شامل ابزارهایی برای آزمایش مجازی و ردیابی ۳۰ روزه قیمت است.

تلاش علی بابا برای یکپارچه سازی هوش مصنوعی در خرید شکاف بین پلتفرم های تجارت الکترونیک غربی و چینی را نشان می دهد. مدل چینی به هوش مصنوعی اجازه می دهد به طور مستقیم در تراکنش های آنلاین تعبیه شود.

پلتفرم ها در آمریکا بخش بندی شده تر هستند. به عنوان مثال آمازون از هوش مصنوعی برای بهبود خرید در بازار آنلاین استفاده می کند اما درباره خودکارسازی کامل با احتیاط عمل می کند. پلتفرم شاپیفای کانادا اجازه استفاده به عامل های هوش مصنوعی خارجی را می دهد اما یکپارچه سازی هوش مصنوعی در پلتفرم مصرف کننده را مجاز نکرده است.