اعزام ۲۰۰۰ زائر مازندرانی به مراسم تشییع رهبر شهید

میثم معافی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده برای مشارکت مردمی در خدمت‌رسانی به زائران مراسم وداع و تشییع، اظهار کرد: شبکه مراکز نیکوکاری مازندران با استفاده از توان خیران، گروه‌های جهادی و نیروهای داوطلب، مسئولیت بخشی از خدمات مورد نیاز زائران را بر عهده گرفته است.

وی افزود: در قالب این برنامه، بیش از ۳۰ مرکز نیکوکاری در نقاط مختلف استان فعال شده‌اند تا علاوه بر ساماندهی اعزام زائران، در بخش‌های مختلف پشتیبانی نیز مشارکت داشته باشند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران با بیان اینکه بیش از ۲ هزار نفر از استان برای حضور در این مراسم اعزام می‌شوند، تصریح کرد: زائران به مقصد شهرهای تهران، قم و مشهد اعزام خواهند شد و برای رفاه آنان، موکب‌های پذیرایی و ایستگاه‌های خدماتی در مسیرهای تردد و شهرهای مقصد پیش‌بینی شده است.

معافی مشارکت‌های مردمی را مهم‌ترین پشتوانه اجرای این برنامه دانست و گفت: همراهی خیران و فعالیت داوطلبانه مراکز نیکوکاری، امکان ارائه خدمات منظم و شایسته به زائران را فراهم کرده و این همکاری تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت..