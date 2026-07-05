به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شهابی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تلاش فعالان بخش حمل و نقل و رانندگان سخت‌کوش، در فصل بهار امسال، مجموعاً یک میلیون و ۷۷۸ تن کالا از مبادی تولیدی و اقتصادی استان بوشهر به نقاط مختلف کشور جابه‌جا شده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر افزود: این جابه‌جایی کالاها در قالب ۱۲۸ هزار سفر (سرویس) انجام شده است.

وی با اشاره به جابه‌جایی کالاهای استراتژیک از جنوب استان بوشهر یادآور شد: بخش قابل توجهی از ظرفیت حمل و نقل استان به بارگیری و جابه جایی مواد شیمیایی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی اختصاص داشته است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر یادآور شد: استان های مقصد با بیشتر تناژ و سفر شامل تهران، فارس و خوزستان است.

شهابی با بیان اینکه بخش عمده ای از ظرفیت ناوگان حمل و نقل استان به تخلیه و خروج کالاهای اساسی اختصاص یافته است، اظهار داشت: در سه ماهه ابتدایی امسال، ۷۶ هزار تن کالای اساسی در قالب ۴ هزار و ۳۰۰ فقره بارنامه از مبدأ استان بوشهر به سراسر کشور ارسال شده است تا امنیت غذایی و نیازهای ضروری کشور تأمین شود.

وی یادآور شد: اکنون ۵ هزار و ۷۶۹ راننده، چهار هزار و ۴۲۸ ناوگان باری و ۲۰۱ شرکت های حمل و نقل در استان بوشهر فعال است.