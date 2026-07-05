به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز حبیبی در جریان بازدید از دانشگاه فرهنگیان نیر که با همراهی فرماندار نیر و رئیس دانشگاه فرهنگیان استان انجام شد، اظهار کرد: عملیات تعمیر و تجهیز این دانشگاه با همت دانشگاه فرهنگیان استان و با صرف اعتباری افزون بر یک‌میلیارد تومان اجرا شده است.

وی از اجرای طرح احداث زمین چمن مصنوعی در این دانشگاه خبر داد و افزود: زمین فوتبال ۵۰۰۰ مترمربعی موجود در محوطه دانشگاه که به‌صورت خاکی است، به زمین چمن مصنوعی تبدیل خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل همچنین از ایجاد پنل خورشیدی در این دانشگاه استقبال کرد و ادامه داد: با پیگیری فرمانداری نیر، ساختمان فعلی آموزش و پرورش این شهرستان تا پایان شهریور امسال در اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار گرفته و اداره آموزش و پرورش به ساختمان دیگری منتقل خواهد شد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل هم در این بازدید بیان کرد: از مهر امسال ۶۸۰ دانشجو در دانشگاه فرهنگیان نیر مشغول به تحصیل خواهند شد.

محمد عظیمی گفت: رشته‌های جدیدی از جمله کار و فناوری، مطالعات اجتماعی و زبان و ادبیات فارسی به رشته‌های آموزشی این مرکز افزوده شده است.