فراخوان معاونت امور هنری برای حضور هنرمندان در آئین تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرمندان رشته‌های مختلف هنری دعوت کرد تا با حضور در آئین تشییع باشکوه رهبر شهید، در بدرقه آقای شهید ایران همراه مردم باشند.

هنرمندان رشته‌های مختلف روز دوشنبه ۱۵ تیر از ساعت ۱۰ صبح در محل «خیمه هنر» واقع در محوطه تئاتر شهر گرد هم می‌آیند و سپس به صورت جمعی در آئین تشییع رهبر شهید حضور خواهند یافت.

در متن دعوت از هنرمندان آمده است:

«در آئین بدرقه امین ایران، آن یگانه‌مرد میدان معرفت و معنویت که به کیمیای هنر آراسته بود، در «خیمه هنر» گرد می‌آییم و با غرور و درنگ، با کاروان عاشقانش هم‌قدم خواهیم شد و باشکوه‌ترین تشییع تاریخ را رقم خواهیم زد.»