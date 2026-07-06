حضور پررنگ هنرمندان در تشییع رهبر شهید؛ ۷۰ اثر نمایشی تولید شده است

امیرحسین شفیعی کارگردان، تهیهکننده و مدیر باشگاه تئاتر سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید گفت: احساس من این است که امروز کشور ما فقط یک رهبر سیاسی یا یک رهبر دینی را بدرقه نمیکند. به تعبیر من و بسیاری از دوستان هنرمند، امام شهید ما پدر هنر انقلاب بود؛ یعنی نخستین حامی و گاهی حتی تنها حامی حوزه فرهنگ و هنر، خود حضرت آقا بودند.
وی افزود: این بیپناهی و یتیمی را شاید در دنیای هنر، آنهایی که حمایتهای ایشان از آثار و فعالیتهای هنری را از نزدیک لمس کرده بودند، بیش از دیگران درک کنند.
مدیر باشگاه تئاتر سوره، درمورد تولیدات هنری صورت گرفته در راستای سوگ رهبر شهید، عنوان کرد: ما هم به نوبه خود تلاش کردیم که عزاداریمان فقط به پوشیدن لباس مشکی یا صدور بیانیه محدود نشود و در این ایام، تولید آثار هنری را برای عزاداران امام شهیدمان در دستور کار قرار دهیم. برنامههای مختلفی را اجرا کردهایم و انشاءالله این برنامهها تا پایان این ایام ادامه خواهد داشت.
وی افزود: چند نمونه از این آثار را هم اشاره میکنم. مجموعه «دیدار روی ماه» را تولید کردهایم که شبها از شبکه یک سیما پخش میشود. این مجموعه بر اساس روایتهای افرادی ساخته شده که پس از دیدار با حضرت آقا، احساسات و تجربههای خود را بیان کردهاند و آن حسها به روایتها و قصههایی تبدیل شده که مخاطبان میتوانند از شبکه یک آن را تماشا کنند.
شفیعی درباره تولیدات نمایشی باشگاه تئاتر سوره توضیح داد: همچنین حدود ۷۰ نمایش را در استانهای مختلف، ذیل رویداد ملی «آقای شهید ایران» طراحی کردهایم که از شب شام غریبان و پس از خاکسپاری حضرت آقا، به مدت یک هفته در استانها اجرا میشود.
وی افزود: پرفورمنس «باید برخاست» را نیز طراحی کردهایم؛ نمایشی مستند که برگرفته از زندگی و برشهایی از زندگی حضرت آقاست. علاوه بر این، در حال طراحی یک اثر بزرگ در یکی از فضاهای شهری تهران هستیم که به امید خدا پس از تکمیل، اخبار آن را اعلام میکنیم.
شفیعی درباره حضور هنرمندان در مراسم تشییع بیان کرد: امروز هم حضور هنرمندان بسیار جدی و پررنگ بود. چه در مصلای امام خمینی که خودم طی ۲ روز گذشته حضور داشتم و چه امروز در مجموعه تئاترشهر، هنرمندان بسیاری را از عرصههای مختلف دیدم. این نشان میدهد که یک رهبر دینی چگونه میتواند ارتباطی لطیف، عمیق و هنرمندانه با اهالی فرهنگ و هنر برقرار کند.
وی در پایان بیان کرد: اعتقاد من این است که ما رهبرمان را بدرقه نمیکنیم، بلکه سایه ایشان همچنان بالای سر ماست و با ظهور حضرت مهدی (عج)، دوباره دیدارها تازه خواهد شد.
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