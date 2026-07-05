به گزارش خبرگزاری مهر، جلال‌الدین امیری در سخنانی، اظهار داشت: ۶۴۰ میلیارد ریال برای کمک به بیمارستان‌های استان جذب کردیم.

وی عنوان کرد: این اعتبار بر اساس اولویت نیاز بیمارستان‌ها و مطالبات مردم توزیع خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن تشکر از معاونین توسعه مدیریت و درمان دانشگاه برای رایزنی و جذب این اعتبار از محل وزارت بهداشت، تصریح کرد: برنامه توزیع این اعتبار در بین بیمارستان‌های استان در دست تدوین است.

امیری در خصوص کمک به بیمارستان‌های شهرستان بروجرد، گفت: طی بررسی که انجام شد اقلام و نیازهای ابزاری اتاق عمل قلب و عروق بروجرد خریداری خواهند شد.

وی افزود: علاوه بر این مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای کمک بیمارستانی در بروجرد به‌زودی در اختیار رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرار خواهد گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد پروژه ساختمانی بیمارستان امام (ره)، عنوان کرد: با پیگیری‌های انجام شده ۴۰۰ میلیارد ریال از طرف معاون توسعه وزارت بهداشت و اعتباری از محل کمک نمایندگان مجلس توسط آقای گودرزی نماینده مردم بروجرد به این پروژه اختصاص پیدا کرده است.

امیری، ادامه داد: طی بازدیدی که همراه با استاندار لرستان از پروژه انجام شد بنابراین شد که استاندار نیز از محل اعتبارات استانی بخشی را به این پروژه اختصاص دهند.