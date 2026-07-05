به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام وقوع تیراندازی به سمت یک منزل مسکونی در شهرستان خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق شدند عامل این تیراندازی را در کمتر از چند ساعت شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی به همراه یک قبضه سلاح جنگی به‌کاررفته دستگیر کنند.

متهم در تحقیقات پلیس، علت این اقدام را اختلافات مالی عنوان کرد که متهم به همراه پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان ضمن تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم و امنیت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.