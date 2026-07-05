تسهیلات ویژه برای زائران کرمانی«آقای شهید ایران»

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی زاده، پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شکوه و عظمت مراسم تشییع و بدرقه پیکر مطهر «آقای شهید ایران»، از تبدیل شدن شهر تهران به کانون توجه جهان اسلام خبر داد.

وی افزود: شهر تهران از روز گذشته به قلب تپنده دنیای اسلام بدل شده و مردم در مصلای بزرگ این پایتخت، برای وداعی همیشگی و تجدید میثاق با شهیدی که جان و خانواده خویش را در راه دفاع از اسلام و ملت ایران فدا کرد، گرد هم آمده‌اند.

وی با اشاره به حضور گسترده و بی‌سابقه مردمان کرمان در این رویداد، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از جمعیت حاضر در تهران را هموطنان کرمانی تشکیل می‌دهند که دیارشان همواره به عنوان پایتخت مقاومت جهان اسلام شناخته می‌شود.

تمهیدات ویژه برای رفاه حال زائران

سخنگوی ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» در کرمان در ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده جهت تسهیل تردد و رفاه زائران، با اشاره به رفع محدودیت‌های ترافیکی گفت: به استثنای محدوده اطراف مصلای تهران که به طور طبیعی با انسداد ترافیکی روبرو می باشد، تمامی محدودیت‌های ترافیکی در ورودی‌های پایتخت جهت تسهیل تردد برداشته شده است.

وی درباره اسکان و تغذیه زائران افزود: ستاد اسکان در شهرداری منطقه ۱۲ تهران مستقر شده و برخلاف روال معمول که ثبت‌نام از طریق نرم‌افزار «دیار مرد میدان» الزامی است، برای تهران استثنا قائل شده و پذیرش زائران به صورت حضوری انجام می‌شود.

مرادی زاده، ادامه داد: در همین راستا، بیش از ۲۳۰ نقطه اسکان و ۱۰۰ موکب ویژه برای هموطنان کرمانی با ظرفیت اسکان بالغ بر ۷۰ هزار نفر و تأمین کامل وعده‌های غذایی پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: در مشهد مقدس این استثنا وجود ندارد و ثبت‌نام از طریق نرم‌افزار الزامی است.

وی با اشاره به فرصت محدود برای راه‌اندازی کاروان‌های خودروی شخصی تا عصر امروز، از مردم خواست تا با کنار گذاشتن تردید، هرچه سریع‌تر عازم تهران شوند و در صورت تنهایی، با نذر خودرو، دیگران را نیز همراه کنند.

سخنگوی ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» در کرمان با اشاره به دغدغه زائران برای تأمین سوخت خودروها گفت: با برگزاری جلسه‌ای با مدیر پخش فرآورده‌های نفتی استان کرمان، کارت‌های سوخت اضطراری در مسیرهای خروجی استان کرمان شامل مسیرهای راور، رفسنجان، انار و ورودی‌های سیرجان و بم توزیع شده است تا دغدغه‌ای در این زمینه وجود نداشته باشد.

مرادی زاده، افزود: تعداد ۲۰ هزار راهنمای زائر در مسیرهای مختلف تهران مستقر شده‌اند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، راهنمایی‌های لازم را به زائران ارائه دهند.

وی از زائران «آقای شهید ایران» خواست برای جلوگیری از انتشار شایعات و اخبار کذب، تنها اخبار را از رسانه‌های رسمی و خبرگزاری‌های معتبر دنبال کنند.

برنامه‌های عزاداری در استان کرمان برای جاماندگان

مرادی‌زاده ،در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های تدارک دیده شده برای جاماندگان از مراسم در کرمان، اظهار داشت: هموطنانی که موفق به حضور در تهران یا مشهد نشده‌اند، می‌توانند در مراسم‌ های برگزار شده در کرمان و سایر شهرستان‌ها شرکت کنند.

وی افزود: این مراسم‌ها فرصتی برای تجدید میثاق با امام شهید و بیعت مجدد با رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای است.

سخنگوی ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» در کرمان تصریح کرد: مراسم‌های عزاداری «آقای شهید ایران» از دیروز شنبه آغاز شده و تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

مرادی زاده، گفت: این مراسم صبح‌ها ساعت۰۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ در حسینیه ثارالله، عصرها ساعت۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ در گلزار شهدا و جوار مزار شهید سلیمانی و شب‌ها از ساعت۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰ در میادین کوثر و آزادی شهر کرمان برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌هایی در مساجد و محلات پس از نماز مغرب و عشا پیش‌بینی شده است که تاکنون ۱۲۷ مسجد و هیئت مذهبی در کرمان و بیش از ۲۸۳ مورد در شهرستان‌ها برای برگزاری این مراسم‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند.