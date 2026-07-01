مرادی زاده: فروش بلیت اعزام زائران «آقای شهید ایران» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی زاده گفت: فروش حضوری و اینترنتی بلیت قطار و اتوبوس برای اعزام زائران به این مراسم آغاز شده و ستاد اسکان استان کرمان در تهران مستقر شده است.
وی با تأکید بر لزوم تهیه بلیت از مبادی رسمی، از شهروندان خواست اخبار را تنها از رسانه ملی و منابع معتبر دنبال کنند.
مرادیزاده در خصوص تمهیدات اسکان زائران گفت: ستاد اسکان کرمان از دو روز پیش در تهران مستقر شده و محلهای اسکان را از شهرداری منطقه ۲ تحویل گرفته است.
وی ادامه داد: افرادی که در نرمافزار «دیار مرد میدان» ثبتنام کردهاند، روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه از خدمات رایگان اسکان و پذیرایی برخوردار میشوند.
سخنگوی ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» در کرمان همچنین از فعالیت موکبهای ورودی و خروجی استان کرمان خبر داد که خدمات فرهنگی، راهنمایی و پذیرایی به زائران ارائه میدهند.
به گفته وی، موکب ماهان نیز میزبانی از زائران پاکستانی را آغاز کرده است.
سخنگوی ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» در کرمان، در پایان درباره شرایط حضور افراد زیر ۱۵ سال و بالای ۵۰ سال اظهار داشت: این افراد در صورت برخورداری از سلامت جسمانی و توان کافی میتوانند در مراسم حضور پیدا کنند.
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