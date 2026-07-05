اعرافی: شرکت در رستاخیز تشییع امام شهید وظیفه قاطع «شرعی و ایمانی» است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه در پیام راهبردی خطاب به امت بزرگ اسلام، ملت بزرگ ایران، علما و روحانیت، نهادهای عالی حوزه، شورای معاونان و مدیران حوزه، مدیران استان‌ها و مناطق حوزه و مدیران مراکز و مدارس علمیه سراسر کشور تصریح کرد: عزت ایران و اسلام و ذلت دشمنان ملت و امت اسلام در گرو حضور آگاهانه و پرشور در مراسم‌های تشییع امام شهید عظیم‌الشأن در تهران، قم، عراق و مشهد مقدس است.



مدیر حوزه‌های علمیه کشور در این پیام مهم شرکت باشکوه در رستاخیز تشییع امام شهید را وظیفه قاطع «شرعی و ایمانی» دانست و بر ضرورت مطالبه انتقام و خونخواهی رهبر شهید تأکید کرد.



بسم الله الرحمن الرحیم



امت بزرگ اسلام



ملت بزرگ ایران



علما و روحانیت



نهادهای عالی حوزه



شورای معاونان و مدیران ارجمند



مدیران گرامی استان‌ها و مناطق



مدیران بزرگوار مراکز و مدارس علمیه سراسر کشور



با سلام و تسلیت ایام، مجددا تاکید می‌شود مراسم تودیع، تشییع و تدفین و نیز مراسم ختم امام شهید(ره) حلقه مکمل میدانی و خیابانی و جهاد ملت‌ها و رستاخیز امت اسلام است و هیچ کوتاهی در آن و قصور در شرکت سراسری در آن و غفلت از مطالبه انتقام و خونخواهی رهبر شهید(ره) و شهدای عزیز در پیشگاه خداوند متعال و حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) و در محضر امام خمینی کبیر(ره) و شهدای اسلام پذیرفته نیست و در همه نقاط ایران و سراسر جهان باید شور حسینی(ع) و رستاخیز جهانی و ملی برپا شود.



عزت ایران و اسلام و ذلت دشمنان ملت و امت اسلام در گرو حضور آگاهانه پرشور در مراسم‌های تهران، قم، عراق و مشهد مقدس است.



ملت ایران و عراق و ملل عالم و محور مقاومت و جوانان عزیز باید به پا خیزند و جلوه بی مانندی خلق نمایند. همه رسانه‌ها و دستگاه‌ها باید به پا خیزند و هر فرد باید خود را مجاهد این راه و رسانه این پیام عزت و تحول عظیم تاریخی و تمدنی بدانند. «باید بپا خاست» این موضوع بر اساس رهنمودهای مراجع عظام و علمای اعلام و موازین و قواعد شرعی و فقهی وظیفه منجز و قاطع شرعی و ایمانی است.



به امید رستاخیز بزرگ در این حماسه عظیم وداع با رهبر شهید(ره) و بیعت با رهبری معظم و با امید پیروزی حق بر باطل در همه جهان.



وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیمِ



علیرضا اعرافی

مدیر حوزه های علمیه