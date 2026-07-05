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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

اعرافی: شرکت در رستاخیز تشییع امام شهید وظیفه قاطع «شرعی و ایمانی» است

اعرافی: شرکت در رستاخیز تشییع امام شهید وظیفه قاطع «شرعی و ایمانی» است

قم- مدیر حوزه‌های علمیه کشور، شرکت باشکوه در رستاخیز تشییع امام شهید را وظیفه قاطع «شرعی و ایمانی» دانست و بر ضرورت مطالبه انتقام و خونخواهی رهبر شهید تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه در پیام راهبردی خطاب به امت بزرگ اسلام، ملت بزرگ ایران، علما و روحانیت، نهادهای عالی حوزه، شورای معاونان و مدیران حوزه، مدیران استان‌ها و مناطق حوزه و مدیران مراکز و مدارس علمیه سراسر کشور تصریح کرد: عزت ایران و اسلام و ذلت دشمنان ملت و امت اسلام در گرو حضور آگاهانه و پرشور در مراسم‌های تشییع امام شهید عظیم‌الشأن در تهران، قم، عراق و مشهد مقدس است.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در این پیام مهم شرکت باشکوه در رستاخیز تشییع امام شهید را وظیفه قاطع «شرعی و ایمانی» دانست و بر ضرورت مطالبه انتقام و خونخواهی رهبر شهید تأکید کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

امت بزرگ اسلام

ملت بزرگ ایران

علما و روحانیت

نهادهای عالی حوزه

شورای معاونان و مدیران ارجمند

مدیران گرامی استان‌ها و مناطق

مدیران بزرگوار مراکز و مدارس علمیه سراسر کشور

با سلام و تسلیت ایام، مجددا تاکید می‌شود مراسم تودیع، تشییع و تدفین و نیز مراسم ختم امام شهید(ره) حلقه مکمل میدانی و خیابانی و جهاد ملت‌ها و رستاخیز امت اسلام است و هیچ کوتاهی در آن و قصور در شرکت سراسری در آن و غفلت از مطالبه انتقام و خونخواهی رهبر شهید(ره) و شهدای عزیز در پیشگاه خداوند متعال و حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) و در محضر امام خمینی کبیر(ره) و شهدای اسلام پذیرفته نیست و در همه نقاط ایران و سراسر جهان باید شور حسینی(ع) و رستاخیز جهانی و ملی برپا شود.

عزت ایران و اسلام و ذلت دشمنان ملت و امت اسلام در گرو حضور آگاهانه پرشور در مراسم‌های تهران، قم، عراق و مشهد مقدس است.

ملت ایران و عراق و ملل عالم و محور مقاومت و جوانان عزیز باید به پا خیزند و جلوه بی مانندی خلق نمایند. همه رسانه‌ها و دستگاه‌ها باید به پا خیزند و هر فرد باید خود را مجاهد این راه و رسانه این پیام عزت و تحول عظیم تاریخی و تمدنی بدانند. «باید بپا خاست» این موضوع بر اساس رهنمودهای مراجع عظام و علمای اعلام و موازین و قواعد شرعی و فقهی وظیفه منجز و قاطع شرعی و ایمانی است.

به امید رستاخیز بزرگ در این حماسه عظیم وداع با رهبر شهید(ره) و بیعت با رهبری معظم و با امید پیروزی حق بر باطل در همه جهان.

وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیمِ

علیرضا اعرافی
مدیر حوزه های علمیه

کد مطلب 6879915

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