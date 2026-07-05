۴اتوبوس برای اعزام زائران تشییع رهبرشهید انقلاب از خوانسار اعزام میشود

حجت‌الاسلام مهدی شانه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای حضور مردم شهرستان در مراسم آیین وداع و رهبر شهید اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، چهار دستگاه اتوبوس از شهرستان خوانسار به تهران اعزام خواهند شد. همچنین در تهران، حسینیه خوانساری‌ها واقع در خیابان اول نیروی هوایی برای اسکان و پذیرایی از زائران هماهنگ شده و خدمات تغذیه و پذیرایی به آنان ارائه خواهد شد.

وی افزود: در شهرستان قم اعزام اتوبوس از سوی شهرستان انجام نمی‌شود، اما یک موکب برای پذیرایی از زائران برپا شده است که از صبح روز دوشنبه تا ظهر سه‌شنبه با ارائه آب، شربت و صبحانه از زائران پذیرایی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه هزینه اعزام زائران از محل مشارکت خیرین و کمک‌های مردمی و همچنین بخشی از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی تأمین شده است، گفت: استقبال مردم از این برنامه بسیار خوب بوده و ظرفیت اتوبوس‌ها در همان روزهای نخست اطلاع‌رسانی تکمیل شد و به دلیل محدودیت‌های موجود، امکان افزایش تعداد اتوبوس‌ها وجود نداشت.

حجت‌الاسلام شانه‌ای با اشاره به همکاری گسترده دستگاه‌های اجرایی شهرستان تصریح کرد: برای هماهنگی و اجرای این اعزام، جلسه‌ای در فرمانداری برگزار شد و وظایف میان دستگاه‌های مختلف تقسیم شد. فرمانداری، شهرداری‌های خوانسار و ویست، اداره تبلیغات اسلامی، دفتر امام جمعه، خادمیاران رضوی، جهاد، اتاق اصناف، شرکت تعاونی روستایی و سایر دستگاه‌ها در تأمین امکانات، پذیرایی، برپایی موکب و اجرای برنامه‌ها همکاری دارند.

وی ابراز کرد: هیئت‌های مذهبی نیز به‌طور جدی پای کار هستند و از ظرفیت گروه‌های جهادی، طلاب و چند هیئت جوانان برای اجرای برنامه‌ها استفاده شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خوانسار درباره انگیزه حضور مردم در این مراسم گفت: مهم‌ترین پیام حضور مردم، تعظیم شعائر اسلامی و تکریم جایگاه مرجعیت، فقاهت و ولایت فقیه است و در مرتبه بعد نیز مطالبه خون‌خواهی و انتقام خون مظلوم رهبر عزیزمان به‌عنوان یک مطالبه عمومی در میان مردم، از جمله مردم شهرستان خوانسار، مطرح است.

به گفته وی، پس از مراسم تشییع نیز برنامه‌هایی در سطح شهرستان به‌عنوان مراسم یادبود برگزار خواهد شد. همچنین در مسیر زائران در سطح شهرستان خوانسار چهار موکب برای پذیرایی از مسافران پیش‌بینی شده که در طول مسیر خدمات لازم را ارائه خواهند کرد.

حجت‌الاسلام شانه‌ای تأکید کرد: تمامی برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت این اقدامات با محوریت اداره تبلیغات اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان خوانسار انجام می‌شود، اما همه دستگاه‌های اجرایی در اجرای این برنامه‌ها همکاری کامل دارند.

وی با اشاره به محدودیت امکانات گفت: امکان افزایش سهمیه اعزام وجود ندارد، زیرا تعداد اتوبوس‌های موجود در شهرستان محدود است. از این‌رو اعزام گروهی جدید انجام نخواهد شد، اما از همه مردم دعوت می‌کنیم با خودروهای شخصی خود در مراسم تشییع در تهران و همچنین قم حضور یابند.

وی ادامه داد،برای زائران در شهر قم نیز یک مسجد و دو حسینیه جهت اسکان و پذیرایی هماهنگ شده است تا بتوانند از این امکانات استفاده کنند.