آمادگی خراسان جنوبی برای اسکان رایگان زائران مراسم تشییع «رهبر شهید»

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی و رئیس کمیته اسکان زائران تشییع «رهبر شهید» در خراسان جنوبی ظهر یکشنبه در شورای اداری استان با تشریح اقدامات انجام شده برای میزبانی از زائران، اظهار کرد: از هفتههای گذشته برنامهریزیهای لازم برای اسکان زائران و عزاداران «رهبر شهید» هم در خراسان جنوبی و هم در مشهد مقدس انجام شده و همه ظرفیتهای موجود برای خدمترسانی بسیج شده است.
وی با بیان اینکه جلسات متعدد کمیته اسکان در سطح استان و شهرستانها برگزار شده است، افزود: سازماندهی لازم در تمامی شهرستانها و مناطق استان انجام شده و اطلاعرسانی از طریق رسانهها، فضای مجازی، صدا و سیما و همچنین نصب بنر در مبادی ورودی استان و شهرستانها صورت گرفته است.
آمادهسازی بیش از ۵۴۰ کلاس درس برای اسکان زائران در مسیر
رئیس کمیته اسکان زائران تشییع «رهبر شهید» در خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیتهای پیشبینی شده برای اسکان گفت: ۷۱ مدرسه با ۵۴۴ کلاس درس و ظرفیت پذیرش ۲۳ هزار و ۶۱۳ نفر برای اسکان زائران آماده شده است.
مرتضوی ادامه داد: علاوه بر این، ۱۱۹ حسینیه، مهدیه، مسجد و تکیه با ظرفیت ۲۶ هزار و ۲۳۰ نفر، هفت امامزاده در مسیر با ظرفیت سه هزار و ۵۰۰ نفر، ۳۸ مجتمع بینراهی با ظرفیت حدود سه هزار نفر و همچنین پارکهای تجهیز شده توسط شهرداریها و هشت سیاهچادر برای خدمترسانی به زائران آماده شدهاند.
وی تأکید کرد: تمامی مراکز پیشبینی شده از دو روز قبل تا دو روز پس از مراسم تشییع، به صورت رایگان پذیرای زائران خواهند بود.
اسکان بیش از ۴۵ هزار زائر خراسان جنوبی در مشهد
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای زائرانی که راهی مشهد مقدس میشوند، گفت: با همکاری سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی، اسکان حدود ۲۰ هزار نفر از گروههای مردمی در بیش از ۵۰ نقطه مشهد مقدس پیشبینی شده است.
وی افزود: همچنین با همکاری ادارهکل تبلیغات اسلامی، فرمانداران و مسئولان هیئتهای مذهبی، ظرفیت اسکان بیش از ۲۵ هزار نفر دیگر در بیش از ۸۰ نقطه شامل حسینیهها، مساجد، مدارس و سایر اماکن فراهم شده است.
مرتضوی با اشاره به راهاندازی سامانههای اطلاعرسانی اسکان اظهار کرد: با همکاری ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات، به محض ورود زائران به خراسان جنوبی، پیامکی حاوی اطلاعات اسکان برای آنان ارسال میشود و متقاضیان میتوانند از طریق لینک معرفی شده، محل اسکان خود را انتخاب و ثبت کنند.
وی ادامه داد: همچنین مرکز پاسخگویی شبانهروزی کمیته اسکان از صبح فردا با شماره ۳۱۱۴۴-۰۵۶ آماده پاسخگویی به زائران و رفع مشکلات احتمالی آنان خواهد بود.
رئیس کمیته اسکان زائران تشییع «رهبر شهید» در خراسان جنوبی با بیان اینکه نمایندگان کمیتههای مختلف از امشب در مشهد مقدس مستقر خواهند شد، خاطرنشان کرد: با توجه به پیشبینی ظرفیتهای ذخیره، در صورت افزایش شمار زائران نیز هیچ مشکلی برای اسکان آنان در خراسان جنوبی و مشهد مقدس وجود نخواهد داشت.
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